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В Брестской крепости состоялась церемония чествования и увольнения в запас десантников

14.11.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Утром 14 ноября в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялась церемония чествования и увольнения в запас военнослужащих 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой Венской Краснознаменной бригады, выслуживших установленные сроки службы. На «гражданку» уходит около 300 парней, 50 из них приняли решение продолжить службу в бригаде по контракту.

В Брестской крепости состоялась церемония чествования и увольнения в запас десантников

На торжественном митинге присутствовали родители военнослужащих, ветераны соединения, представители общественных организаций. С окончанием службы увольняемых в запас поздравил командир 38-й гвардейской одшбр гвардии полковник Александр Ильюкевич:

– Воинским трудом и добросовестной службой вы внесли свой вклад в летопись нашей бригады. Благодаря вам по итогам боевой подготовки этого года она заняла первое место в Силах специальных операций и является одним из лучших соединений в Вооруженных Силах Республики Беларусь. Я горжусь вами. Спасибо за совместную службу. В добрый путь!

В Брестской крепости состоялась церемония чествования и увольнения в запас десантников

С напутственными словами на мероприятии выступили почетный солдат 382-го отдельного гвардейского десантно-штурмового батальона, ветеран войны в Афганистане, кавалер двух орденов Красной Звезды подполковник запаса Иван Ус, родители военнослужащих. Около 100 лучших солдат и сержантов поощрены личной фотографией военнослужащего, снятого при развернутом боевом знамени воинской части, грамотами и Благодарственными письмами родным. Пройдя торжественным маршем, гвардейцы-десантники простились с боевым знаменем воинской части.

Начальник радиостанции Р-142 гвардии сержант Андрей Густинович возвращается в родной Лунинец, получив в армии специальность военного связиста.

– Есть что вспомнить о службе и рассказать родным и друзьям, – говорит Андрей. – «Учебка» в Печах, частые выезды на учения, стрельбы и полевые выходы на полигоны, дежурства в радиосети и, конечно же, прыжки с парашютом... Планы? Вернувшись на «гражданку», пойду работать электросварщиком, познакомлюсь с хорошей девушкой, создам семью. Так что всё впереди.

В Брестской крепости состоялась церемония чествования и увольнения в запас десантников

Своими возмужавшими сыновьями по праву гордятся их родные. Сын Галины Шеломицкой Алексей проходил службу в разведвзводе 382-го отдельного десантно-штурмового батальона.

– За полтора года сын заметно изменился, окреп физически, возмужал, – голос матери чуть дрожит от волнения. – Конечно же, я переживала за него, ведь он десантник-разведчик, а это разведвыходы, прыжки с парашютом, но рада, что он служил именно в этой бригаде и был в хороших руках. Считаю, что ему очень повезло с командирами.

Иван Лешкевич приехал в Брест из Пинска, чтобы встретить сына Александра.

– Горжусь, что мой сын – десантник, водитель БТР, неоднократно поощрен командованием. Приятно, видеть, что вырастил хорошую смену. Сам я служил в Подмосковье, в Казахстане в 1977 – 1979 годы в ракетных войсках, был связистом. Что такое служба, знаю. У нас и деды, и прадеды служили. У нас есть Родина и надо уметь ее защищать.

В Брестской крепости состоялась церемония чествования и увольнения в запас десантников

В Брестской крепости состоялась церемония чествования и увольнения в запас десантников

 
Теги: Брест
 
 
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