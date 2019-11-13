В «Консерве» сегодня выясняли, сколько семечек нужно съесть, чтобы получился Семён

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14 ноября 2019 года в арт пространстве «Консерва» тепло, красно, кофейно-ароматно и многолюдно. Участники архитектурного фестиваля «ArchEvolution» еще пишут свои проекты на ноутбуках и стикерах на старых кирпичных стенах.





Но часть пространства уже превратилась в миниатюрную выставочную галерею современного искусства. AFTER PARTY - выставка работ Осеннего салона с Белгазпромбанком, всего 11 работ из 150, совсем недавно представленных в Минске, от классики до авангарда по технике, идее, воплощению.





Сколько семечек нужно съесть, чтобы получился Семен? 20 кг на 4 человек за 2 недели.





Таша Капюшон знает, что правильно подобранные пропорции масла, двп и эпоксидной смолы приведут в «Смешанные чувства». Катя Ермакова выбрала для «Ракова» традиционные холст и масло. Алеся Скоробогатая расскажет, кто же такой «Homo Sapiens», каждому, кто заглянет в ее работу. Современная цифровая техника помогла Алексею Колосу превратить зерно в картофель фри «Как завещал дедушка Ленин».