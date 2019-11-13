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В «Консерве» сегодня выясняли, сколько семечек нужно съесть, чтобы получился Семён

14.11.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 ноября 2019 года в арт пространстве «Консерва» тепло, красно, кофейно-ароматно и многолюдно. Участники архитектурного фестиваля «ArchEvolution» еще пишут свои проекты на ноутбуках и стикерах на старых кирпичных стенах.

В «Консерве» сегодня выясняли, сколько семечек нужно съесть, чтобы получился Семён

Но часть пространства уже превратилась в миниатюрную выставочную галерею современного искусства. AFTER PARTY - выставка работ Осеннего салона с Белгазпромбанком, всего 11 работ из 150, совсем недавно представленных в Минске, от классики до авангарда по технике, идее, воплощению.

В «Консерве» сегодня выясняли, сколько семечек нужно съесть, чтобы получился Семён

Сколько семечек нужно съесть, чтобы получился Семен? 20 кг на 4 человек за 2 недели.

В «Консерве» сегодня выясняли, сколько семечек нужно съесть, чтобы получился Семён

Таша Капюшон знает, что правильно подобранные пропорции масла, двп и эпоксидной смолы приведут в «Смешанные чувства». Катя Ермакова выбрала для «Ракова» традиционные холст и масло. Алеся Скоробогатая расскажет, кто же такой «Homo Sapiens», каждому, кто заглянет в ее работу. Современная цифровая техника помогла Алексею Колосу превратить зерно в картофель фри «Как завещал дедушка Ленин».

 
Теги: Минск
 
 
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  14 ноября 2019 года в арт пространстве «Консерва» тепло, красно, кофейно-ароматно и многолюдно. Участники архитектурного фестиваля «ArchEvolution» еще пишут свои проекты...
 
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