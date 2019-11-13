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В Бресте состоялась премьера трагедии в жанре русской дрёмы

14.11.2019 21:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

14 ноября в Брестском академическом театре драмы состоялась премьера. "ОбломоFF.RU", рутинная трагедия в жанре русской дрёмы в 2-х действиях. Трагедия человека, который ничего не хочет менять в своей жизни. Обломов (Сергей Петкевич) счастлив, что ни разу в жизни сам не надел носки и туфли.

В Бресте состоялась премьера трагедии в жанре русской дрёмы

Он уверен, что, все проблемы решат слуги, друзья, умершие родители, доктор, управляющий, крестьяне, дожди…Лучше не мешать им, а заснуть на мягкой подушке на подлокотнике продавленного дивана, завернувшись в теплый халат и накрывшись мягким одеялом.

В Бресте состоялась премьера трагедии в жанре русской дрёмы

Зрители в зале вполне готовы согласиться, сидя в уютных мягких креслах темного зала и рассматривая сны Обломова, проносящиеся в глубине сцены.

В Бресте состоялась премьера трагедии в жанре русской дрёмы

В спектакле, как в жизни, всегда найдутся доброхоты, которые мешает погрузиться в благостную дрему. Старый камердинер хлопает дверями, ворчит под нос, спорит и заставляет вылезти из-под одеяла, оплатить счета, съехать с квартиры… Кто-то стремится облапошить героя, кто-то – наполнить его жизнь любовью.

Зритель смеётся, размышляет, примеряет на себя халат и тапочки или смокинг и цилиндр. И соглашается, что свою жизнь нужно строить и проживать самому. Или не соглашается? Следующий показ "ОбломоFF.RU" в Брестском академическом театре драмы состоится 23 ноября.

 
 
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  14 ноября в Брестском академическом театре драмы состоялась премьера. "ОбломоFF.RU", рутинная трагедия в жанре русской дрёмы в 2-х действиях. Трагедия человека,...
 
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