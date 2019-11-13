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Технологии будущего со школьной скамьи. STEAM-центр открыли в Дрогичине при поддержке резидентов ПВТ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Парк высоких технологий развивает STEAM-образование в регионах. В Беларуси уже открыто 17 специальных центров, где созданы все условия для обучения школьников программированию, робототехнике и 3D-моделированию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередной «умный класс» появился 14 ноября в средней школе Дрогичина.
Ученик прикладывает свою карту к сканеру – система записывает его. Зеленый цвет индикатора говорит о том, что ученик успешно записался в базу данных.
Отказаться от громоздкой системы учета питания предлагает одиннадцатиклассник Евгений Кульбеда. Парню показалось нелогичным и небезопасным, что учителя по-прежнему вручную вносят данные. Тогда к нему пришла идея оптимизировать процесс. Начинал с обычных QR-кодов. А в итоге написал программу учета и собрал необходимое оборудование. Разработка уже приглянулась руководству Парка высоких технологий.
Евгений Кульбеда, ученик средней школы № 1 Дрогичина:
Евгений – это пример тех ребят, ради которых и открываются STEAM-классы по всей стране. Дрогичинский стал семнадцатым.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
По сравнению с большими городами, где детям легко найти кружки по робототехнике, в малых не всегда есть даже преподаватели. Создание таких умных пространств в школах – это вклад белорусских IT-компаний в образование детей.
Всеволод Янчевский, директор администрации Парка высоких технологий:
Креативное мышление, умноженное на технологии и науку, дают тот результат, за который сегодня в мире готовы отдавать миллионы долларов. Опыт многих белорусов тому доказательство. Делать свои первые шаги в этом направлении уже начали юные роботехники.
Вот сейчас мы запустили программу, он поехал и в итоге он отдает телефон.
Сейчас это всего лишь робот-носильщик «Конор». Мальчишки назвали его в честь знаменитого бойца Конора Макгрегора. Собрали за день. Самое сложное – запрограммировать. Но сейчас строят смело планы на будущее.
Хотим научится самим собирать роботы без инструкций, самим. Сейчас в плане у нас сделать боевых роботов, чтобы бои устраивать.
Вита Мучанская, учитель информатики средней школы № 1 Дрогичина:
На этом большая IT-миссия не закончится. Планируется, что в 2020 году в Беларуси откроется 100 STEAM-центров с обучением дизайну, искусственному интеллекту и использованием технологий в медицине. Подготовку Steam-методам преподавания пройдут 300 учителей.
Дмитрий Гурский, председатель правления Ассоциации «Образование для будущего»:
Новую белорусскую философию успешности, при которой не важно, откуда ты родом, транслируют сегодня те, кто достиг очень многого и готов этим делиться с другими.
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Технологии будущего со школьной скамьи. STEAM-центр открыли в Дрогичине при поддержке резидентов ПВТ
Новости Беларуси. Парк высоких технологий развивает STEAM-образование в регионах. В Беларуси уже открыто 17 специальных центров, где созданы все условия для обучения...
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