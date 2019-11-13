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Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На защите не только своих, но и интересов соседней страны белорусские пограничники стояли всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А после введения российских санкций России на европейскую продукцию на особый режим службы были переведены именно наши силовики и правоохранительные органы. И если убрали границы, то зачем возводить барьеры?
Анатолий Лаппо, председатель Государственного пограничного комитета Беларуси:
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Новости Беларуси. На защите не только своих, но и интересов соседней страны белорусские пограничники стояли всегда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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