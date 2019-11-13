Источник материала: Soligorsk News



J:МОРС с аншлагом выступили в Солигорске в рамках тура к 20-летию коллектива. (+ВИДЕО). Автор: Эдуард Кидяев.

25 октября в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошел концерт белорусской группы J:MORS. Зрительный зал был полон. Музыканты приехали в ходе юбилейного тура, приуроченному 20-летию коллектива.

Популярные песни звучали со сцены. Также на концерте были представлены песни из нового альбома. Солигорск тепло встретил любимых артистов. Им подпевали, им аплодировали.













За пару недель до приезда в социальных сетях было опубликовано голосование. Каких песен ждут слушатели. Поскольку сыграть их все в рамках одного концерта невозможно.













Завершилось выступление группы J:MORS атмосферным флешмобом. Зрители зажгли фонарики. И зал погрузился в ночное небо. Ведь это «20 лет – полет норм!».

После концерта солист группы Владимир Пугач фотографировался с поклонниками, раздавал автографы. Также работала и сувенирная лавка с фирменной продукцией.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».