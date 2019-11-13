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J:МОРС с аншлагом выступили в Солигорске в рамках тура к 20-летию коллектива. (+ВИДЕО).
14.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 октября 2019 15:36 2550
J:МОРС с аншлагом выступили в Солигорске в рамках тура к 20-летию коллектива. (+ВИДЕО).
25 октября в ГУ «Дворец культуры г. Солигорска» прошел концерт белорусской группы J:MORS. Зрительный зал был полон. Музыканты приехали в ходе юбилейного тура, приуроченному 20-летию коллектива.
Популярные песни звучали со сцены. Также на концерте были представлены песни из нового альбома. Солигорск тепло встретил любимых артистов. Им подпевали, им аплодировали.
За пару недель до приезда в социальных сетях было опубликовано голосование. Каких песен ждут слушатели. Поскольку сыграть их все в рамках одного концерта невозможно.
Завершилось выступление группы J:MORS атмосферным флешмобом. Зрители зажгли фонарики. И зал погрузился в ночное небо. Ведь это «20 лет – полет норм!».
После концерта солист группы Владимир Пугач фотографировался с поклонниками, раздавал автографы. Также работала и сувенирная лавка с фирменной продукцией.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 октября 2019 15:36 2550 J:МОРС с аншлагом выступили в Солигорске в рамках...
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