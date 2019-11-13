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Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти спортсменов, пройдут в Солигорске
14.11.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 октября 2019 14:29 975
Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти спортсменов, пройдут в Солигорске.
2 ноября на котловане по ул. Набережная (возле зеленого вагончика) состоится командная эстафета по велобиатлону, посвященная памяти спортсменов.
Регистрация и пристрелка ружей с 10:00.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 октября 2019 14:29 975 Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти...
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