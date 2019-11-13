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Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти спортсменов, пройдут в Солигорске

14.11.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 октября 2019 14:29 975

Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти спортсменов, пройдут в Солигорске.

Автор: Эдуард Кидяев.

2 ноября на котловане по ул. Набережная (возле зеленого вагончика) состоится командная эстафета по велобиатлону, посвященная памяти спортсменов.

Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти спортсменов, пройдут в Солигорске

Регистрация и пристрелка ружей с 10:00.

Старт в 11:00.

Дистанция: 3км, 2 огневых рубежа.

Организатор: ФСК, тел. для справок: 8029-87-27-348.

Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти спортсменов, пройдут в Солигорске

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

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Теги: Новости
 
 
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26 октября 2019 14:29 975 Соревнования по велобиатлону, посвященные памяти...
 
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