В ожидании. Забавная скульптура из трёх аистов появилась в Национальном аэропорту «Минск»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Забавные пассажиры поселились у фонтана возле Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свой рейс ждут не обычные путешественники, а семья из трех аистов – родители с сыном.

Над бронзовой скульптурой высотой 75 сантиметров работал молодой дизайнер Станислав Круковский. Сейчас, к слову, он помогает в восстановлении старого замка Стефана Батория в Гродно.







