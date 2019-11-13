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В ожидании. Забавная скульптура из трёх аистов появилась в Национальном аэропорту «Минск»

14.11.2019 22:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Забавные пассажиры поселились у фонтана возле Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свой рейс ждут не обычные путешественники, а семья из трех аистов – родители с сыном.

Над бронзовой скульптурой высотой 75 сантиметров работал молодой дизайнер Станислав Круковский. Сейчас, к слову, он помогает в восстановлении старого замка Стефана Батория в Гродно.

В ожидании. Забавная скульптура из трёх аистов появилась в Национальном аэропорту «Минск»

В ожидании. Забавная скульптура из трёх аистов появилась в Национальном аэропорту «Минск»

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Забавные пассажиры поселились у фонтана возле Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свой рейс...
 
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