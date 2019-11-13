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В ожидании. Забавная скульптура из трёх аистов появилась в Национальном аэропорту «Минск»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Забавные пассажиры поселились у фонтана возле Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свой рейс ждут не обычные путешественники, а семья из трех аистов – родители с сыном.
Над бронзовой скульптурой высотой 75 сантиметров работал молодой дизайнер Станислав Круковский. Сейчас, к слову, он помогает в восстановлении старого замка Стефана Батория в Гродно.
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Новости Беларуси. Забавные пассажиры поселились у фонтана возле Национального аэропорта «Минск», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Свой рейс...
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