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Здесь возможны партнёрские роды и даже в джакузи. Как выглядит обновлённый роддом в Могилёве
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первых рожениц принял обновленный Могилевский роддом. После глобальной реконструкции он получил статус перинатального центра третьего уровня, максимально возможного за пределами столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме современной техники и комфортабельных палат здесь учли и все новомодные тенденции: вертикальные, партнерские и даже роды в джакузи.
Могилевчанка Виктория Шинкевич стала мамой в третий раз. Старшие дети появились на свет в стенах старого родильного дома. Младшая – уже в новом перинатальном центре.
Виктория Шинкевич, жительница Могилева:
Глобальная реконструкция в роддоме началась 6 лет назад. За это время его полностью перестроили и оснастили по последнему слову техники.
Павел Ореховский, главный врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
Новейшее оборудование, помещения для вертикальных родов и комфортные палаты. Созданы условия для партнерских родов.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Всего же с начала 2019 года на свет появились 3200 маленьких могилевчан. В последнее время рождение третьих детей в семьях перестало быть редкостью.
Галина Оношко, начальник отдела ЗАГС Могилевского горисполкома:
Могилевской городской больнице уже больше 200 лет. Это старейшее медучреждение страны. Перемены в ближайшее время ожидаются здесь глобальные.
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Новости Беларуси. Первых рожениц принял обновленный Могилевский роддом. После глобальной реконструкции он получил статус перинатального центра третьего уровня,...
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