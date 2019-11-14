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Жуткая авария на МКАД: BMW перелетел через ограждение, пострадали четверо
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла 14 ноября, около 22.10, на внешнем кольце МКАД в районе Чижовки. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
— В районе пересечения с улицей Ташкентской разломано несколько десятков метров разделительного ограждения. Рядом искореженная легковушка, — рассказал читатель Владимир.
Как сообщают очевидцы, на месте происшествия несколько скорых и много спасателей.
— Работники МЧС выезжали по сообщению о ДТП на 15-м километре МКАД. Помощь спасателей не потребовалась, —
По предварительной информации, автомобиль BMW двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Свислочской в направлении ул. Ташкентской. Напротив съезда с ул. Ташкентской автомобиль протаранил ограждение и вылетел на встречную полосу, где опрокинулся.
Водитель 1993 года рождения и трое пассажиров (молодые люди) доставлены в учреждения здравоохранения,
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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