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Жуткая авария на МКАД: BMW перелетел через ограждение, пострадали четверо

14.11.2019 23:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла 14 ноября, около 22.10, на внешнем кольце МКАД в районе Чижовки. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото: МЧС

— В районе пересечения с улицей Ташкентской разломано несколько десятков метров разделительного ограждения. Рядом искореженная легковушка, — рассказал читатель Владимир.

Как сообщают очевидцы, на месте происшествия несколько скорых и много спасателей.

— Работники МЧС выезжали по сообщению о ДТП на 15-м километре МКАД. Помощь спасателей не потребовалась, — сообщила официальный представитель МГУ МЧС Ольга Мельченко.

По предварительной информации, автомобиль BMW двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Свислочской в направлении ул. Ташкентской. Напротив съезда с ул. Ташкентской автомобиль протаранил ограждение и вылетел на встречную полосу, где опрокинулся.

Водитель 1993 года рождения и трое пассажиров (молодые люди) доставлены в учреждения здравоохранения, сообщила пресс-служба МВД.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

 
 
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