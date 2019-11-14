|
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
14.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Гродно " width="599" height="363">
Конкурс-выставка необычных новогодних красавиц стал уже традиционным ежегодным событием.
Тут уж и дизайнеры и конструкторы постарались. Приносить новогодние деревья не из леса и не с праздничных зимних базаров, а делать и конструировать самим — это уже почти городская традиция. В итоге, с каждым годом необычных и вычурных красавиц становится на выставке все больше. В этом году более 150 модернизированных и фантастических елок представлено учащимися Гродненской области в выставочном зале центра технического творчества, и это уже происходит в четвёртый раз.
Что является одним из атрибутов зимних праздников? Конечно же
Как раз именно такие елки создавали учащиеся из более чем 60 учреждений дополнительного образования, учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования Гродненской области. В общем, фантазия в Гродно сконцентрирована оказалась со всего региона. И по правде тут есть, на что посмотреть.
Креативу участников не было предела: свои творческие работы они изготовили из карандашей, дисков, элементов электрики, дерева, пластика, компьютерных плат и даже клавиатурных кнопок. Некоторые из них сверкают, другие крутятся и поют.
По мнению организаторов, такой
К слову, все это не просто выставка. Тут соревнование настоящее. Поэтому сам конкурс «ТехноЕлка» проводится в десяти номинациях: лучшая по мнению жюри дизайн-ёлка, хайтек, альтернативная, мультимедиа, ретро, елка-трансформер, а также рождественская композиция, новогодний сувенир, праздничные украшения и символ 2020 года. Лучшие из лучших елки прямиком из Гродно отправятся на республиканский этап конкурса в конце ноября в Минск.
Диана СИДОРКЕВИЧ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Конкурс-выставка необычных новогодних красавиц стал уже традиционным ежегодным событием. Тут уж и дизайнеры и конструкторы постарались. Приносить новогодние...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)