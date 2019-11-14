ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно

14.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в ГродноГродно " width="599" height="363">

Конкурс-выставка необычных новогодних красавиц стал уже традиционным ежегодным событием.

Тут уж и дизайнеры и конструкторы постарались. Приносить новогодние деревья не из леса и не с праздничных зимних базаров, а делать и конструировать самим — это уже почти городская традиция. В итоге, с каждым годом необычных и вычурных красавиц становится на выставке все больше. В этом году более 150 модернизированных и фантастических елок представлено учащимися Гродненской области в выставочном зале центра технического творчества, и это уже происходит в четвёртый раз.
 
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно

 

Что является одним из атрибутов зимних праздников? Конечно же Новогодняя елка. И уже вполне привычно из года в год видеть ее, украшенной шарами, гирляндой и мишурой… Но в новинку —  модернизированной, поющей, танцующей и выполненной из различных подручных средств.
 
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно

Как раз именно такие елки создавали учащиеся из более чем 60 учреждений дополнительного образования, учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования Гродненской области. В общем, фантазия в Гродно сконцентрирована оказалась со всего региона. И по правде тут есть, на что посмотреть.

Креативу участников не было предела: свои творческие работы они изготовили  из карандашей, дисков, элементов электрики, дерева, пластика, компьютерных плат и даже клавиатурных кнопок. Некоторые из них сверкают, другие крутятся и поют.
 
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно

По мнению организаторов, такой конкурс помогает привлечь молодежь в инновационное научно-техническое творчество, раскрыть и развить их творческий потенциал, а также расширить знания в области техники, что, кстати, вполне закономерно, ведь 21 век — это время бескрайних технологических возможностей.  

К слову, все это не просто выставка. Тут соревнование настоящее. Поэтому сам конкурс  «ТехноЕлка» проводится в десяти номинациях: лучшая по мнению жюри дизайн-ёлка, хайтек, альтернативная, мультимедиа, ретро, елка-трансформер, а также рождественская композиция, новогодний сувенир, праздничные украшения и символ 2020 года. Лучшие из лучших елки прямиком из Гродно отправятся на республиканский этап конкурса в конце ноября в Минск.
 
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно
Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно

Диана СИДОРКЕВИЧ

Фото: автора
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конкурс-выставка необычных новогодних красавиц стал уже традиционным ежегодным событием. Тут уж и дизайнеры и конструкторы постарались. Приносить новогодние...
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Лаппо: «Мы свои союзнические обязательства всегда выполняли и будем выполнять»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика