Новогодняя елка из запчастей, светодиодов и компьютерных клавиш. Выставку «ТехноЕлка» открыли в Гродно

Источник материала: Вороновская газета

Гродно " width="599" height="363">



Конкурс-выставка необычных новогодних красавиц стал уже традиционным ежегодным событием.

Тут уж и дизайнеры и конструкторы постарались. Приносить новогодние деревья не из леса и не с праздничных зимних базаров, а делать и конструировать самим — это уже почти городская традиция. В итоге, с каждым годом необычных и вычурных красавиц становится на выставке все больше. В этом году более 150 модернизированных и фантастических елок представлено учащимися Гродненской области в выставочном зале центра технического творчества, и это уже происходит в четвёртый раз.







Новогодняя елка . И уже вполне привычно из года в год видеть ее, украшенной шарами, гирляндой и мишурой… Но в новинку — модернизированной, поющей, танцующей и выполненной из различных подручных средств. Что является одним из атрибутов зимних праздников? Конечно же. И уже вполне привычно из года в год видеть ее, украшенной шарами, гирляндой и мишурой… Но в новинку — модернизированной, поющей, танцующей и выполненной из различных подручных средств.





Как раз именно такие елки создавали учащиеся из более чем 60 учреждений дополнительного образования, учреждений общего среднего, профессионально-технического, среднего специального и высшего образования Гродненской области. В общем, фантазия в Гродно сконцентрирована оказалась со всего региона. И по правде тут есть, на что посмотреть.

Креативу участников не было предела: свои творческие работы они изготовили из карандашей, дисков, элементов электрики, дерева, пластика, компьютерных плат и даже клавиатурных кнопок. Некоторые из них сверкают, другие крутятся и поют.







По мнению организаторов, такой конкурс помогает привлечь молодежь в инновационное научно-техническое творчество, раскрыть и развить их творческий потенциал, а также расширить знания в области техники, что, кстати, вполне закономерно, ведь 21 век — это время бескрайних технологических возможностей.

К слову, все это не просто выставка. Тут соревнование настоящее. Поэтому сам конкурс «ТехноЕлка» проводится в десяти номинациях: лучшая по мнению жюри дизайн-ёлка, хайтек, альтернативная, мультимедиа, ретро, елка-трансформер, а также рождественская композиция, новогодний сувенир, праздничные украшения и символ 2020 года. Лучшие из лучших елки прямиком из Гродно отправятся на республиканский этап конкурса в конце ноября в Минск





































Диана СИДОРКЕВИЧ