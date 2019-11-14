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144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

14.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

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Четыре года прошло с последнего крупного турнира по гиревому спорту, который принимал город над Неманом.

Долгое ожидание воздалось сторицей: 15-17 ноября в Гродно пройдет не один, а сразу пять соревнований. По предварительным сведениям, ожидаются 144 спортсмена из 11 стран мира. Помимо хозяйки турнира, в эти выходные приедут представители России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Японии, Камеруна, Нигерии, Конго и, возможно, Узбекистана.
 
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

Турниров всего пять. Это и чемпионат мира (вместе с кубком), чемпионат Европы, чемпионат Союзного государства, а также первый инклюзивный международный турнир в сфере массового спорта и гиревого триатлона. Известный гродненский атлет и рекордсмен Евгений Назаревич на пресс-конференции подчеркнул, что чемпионат в первую очередь рассчитан именно на любителей гиревого спорта, которые выступают в свое удовольствие:

144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

– Безмерно рад, что я сейчас выступаю не в качестве спортсмена, а в качестве организатора такого огромного и значимого события в мире гиревого спорта. Соревнования такого уровня проводятся уже второй раз в Гродно, и за подобную возможность и поддержку благодарю управление спорта и туризма облисполкома.

 
Наш город в качестве места проведения чемпионата был выбран скорее самими спортсменами. Их подтолкнуло к этому удобное географическое положение города и отличная спортивная база.
 
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

 

Евгений на данных соревнованиях будет выполнять обязанности главного судьи. Впрочем, и без маститого гродненского гиревика на помост выйдет немало прославленных атлетов: семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса и президент Всемирной ассоциации клубов гиревого спорта Сергей Рачинский, семнадцатикратный чемпион России Иван Денисов и рекордсмен мира по поднятию гирь в экстремальных условиях Анатолий Ежов. Если Иван и Сергей планируют выступать на соревнованиях, то Анатолий проведет мастер-классы для молодых людей.
 
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

По словам Сергея Рачинского, сейчас существует множество предубеждений к гирям.

144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

– В тяжелой атлетике ты испытываешь свой организм. Да, ты поднимаешь вес только один раз, но для этого тебе нужно мобилизовать все ресурсы. В гиревом спорте гиря весит намного меньше, и весь вопрос в том, сколько раз ты ее сможешь поднять. Никто же не требует устанавливать мировые рекорды, а вот мобилизация всех групп мышц и правильное дыхание гиревой спорт вам поставит.

На несколько дней легкоатлетический манеж ЦСК «Неман» станет площадкой для фестиваля дружбы и праздника спорта. Отрадно, что Гродно все чаще становится ареной для масштабных спортивных событий подобного уровня.
 
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

 

К слову, на соревнованиях будут рады как профессиональным гиревикам, которые способны на протяжении часа поднимать по несколько пудов, так и начинающим спортсменам, кто с гирей еще «вы». Торжественное открытие турнира состоится 16 ноября в 09.00.
 
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту
144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту
Виктор МОХАНЬ
Фото: Артем ТУРЛАЙ
https://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Четыре года прошло с последнего крупного турнира по гиревому спорту, который принимал город над Неманом. Долгое ожидание воздалось сторицей: 15-17 ноября в Гродно...
 
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