144 спортсмена, 11 стран и претензия на рекорды Гиннеса: в Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту

Источник материала: Вороновская газета

Гродно пройдет крупный турнир по гиревому спорту" width="599" height="363">



Четыре года прошло с последнего крупного турнира по гиревому спорту, который принимал город над Неманом.

Долгое ожидание воздалось сторицей: 15-17 ноября в Гродно пройдет не один, а сразу пять соревнований. По предварительным сведениям, ожидаются 144 спортсмена из 11 стран мира. Помимо хозяйки турнира, в эти выходные приедут представители России, Украины, Литвы, Латвии, Эстонии, Японии, Камеруна, Нигерии, Конго и, возможно, Узбекистана.





Турниров всего пять. Это и чемпионат мира (вместе с кубком), чемпионат Европы, чемпионат Союзного государства, а также первый инклюзивный международный турнир в сфере массового спорта и гиревого триатлона. Известный гродненский атлет и рекордсмен Евгений Назаревич на пресс-конференции подчеркнул, что чемпионат в первую очередь рассчитан именно на любителей гиревого спорта, которые выступают в свое удовольствие:



– Безмерно рад, что я сейчас выступаю не в качестве спортсмена, а в качестве организатора такого огромного и значимого события в мире гиревого спорта. Соревнования такого уровня проводятся уже второй раз в Гродно, и за подобную возможность и поддержку благодарю управление спорта и туризма облисполкома.

Наш город в качестве места проведения чемпионата был выбран скорее самими спортсменами. Их подтолкнуло к этому удобное географическое положение города и отличная спортивная база.







Евгений на данных соревнованиях будет выполнять обязанности главного судьи. Впрочем, и без маститого гродненского гиревика на помост выйдет немало прославленных атлетов: семикратный рекордсмен книги рекордов Гиннеса и президент Всемирной ассоциации клубов гиревого спорта Сергей Рачинский, семнадцатикратный чемпион России Иван Денисов и рекордсмен мира по поднятию гирь в экстремальных условиях Анатолий Ежов. Если Иван и Сергей планируют выступать на соревнованиях, то Анатолий проведет мастер-классы для молодых людей.







По словам Сергея Рачинского, сейчас существует множество предубеждений к гирям.





– В тяжелой атлетике ты испытываешь свой организм. Да, ты поднимаешь вес только один раз, но для этого тебе нужно мобилизовать все ресурсы. В гиревом спорте гиря весит намного меньше, и весь вопрос в том, сколько раз ты ее сможешь поднять. Никто же не требует устанавливать мировые рекорды, а вот мобилизация всех групп мышц и правильное дыхание гиревой спорт вам поставит.

ЦСК «Неман» станет площадкой для фестиваля дружбы и праздника спорта. Отрадно, что Гродно все чаще становится ареной для масштабных спортивных событий подобного уровня. На несколько дней легкоатлетический манежстанет площадкой для фестиваля дружбы и праздника спорта. Отрадно, что Гродно все чаще становится ареной для масштабных спортивных событий подобного уровня.







К слову, на соревнованиях будут рады как профессиональным гиревикам, которые способны на протяжении часа поднимать по несколько пудов, так и начинающим спортсменам, кто с гирей еще «вы». Торжественное открытие турнира состоится 16 ноября в 09.00.







Виктор МОХАНЬ

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/