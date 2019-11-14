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ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016

14.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЦИК: явка избирателей на досрочном голосовании в этом году выше, чем на парламентских выборах-2016

Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей в этом году выше, чем в 2016-м.

Об этом сегодня журналистам заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава ЦИК предположила, что более высокая активность связана в том числе с тем, что на этой неделе у белорусов один выходной. В воскресенье, 17 ноября, на которое назначен основной день голосования, многие, возможно, предпочтут отдохнуть.

Кроме того, как напомнила Лидия Ермошина, предыдущие парламентские выборы были в сентябре, а это время, когда часть избирателей находится вне постоянного места проживания. «Сейчас явка выше. А дальше посмотрим, что будет в день выборов», — отметила руководитель Центризбиркома.

Сама Лидия Ермошина из-за рабочего графика традиционно голосует досрочно. Сегодня она сделала свой выбор на участке №507. Незадолго до прихода председателя ЦИК здесь же проголосовал помощник Президента Александр Косинец.

За два дня досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей седьмого созыва явка избирателей составила 11,51%.

https://www.belta.by/

 
 
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Явка избирателей на досрочном голосовании на выборах депутатов Палаты представителей в этом году выше, чем в 2016-м. Об этом сегодня журналистам заявила...
 
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