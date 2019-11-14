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ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций
14.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Видеокамеры на избирательных участках и трансляция происходящего в интернет не панацея от спорных ситуаций. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент
Лидия Ермошина отметила, что «видеокамера отнюдь не является панацеей». «Сама много раз наблюдала в России, как идет трансляция. Буквально через пять минут уже не помнишь, кто пришел на этот
«Если смотреть онлайн, вряд ли можно увидеть нарушения закона, если они не являются явными. Например, массовый вброс бюллетеней», — добавила она.
Лидия Ермошина отметила, что «видеокамера отнюдь не является панацеей». «Сама много раз наблюдала в России, как идет трансляция. Буквально через пять минут уже не помнишь, кто пришел на этот избирательный участок и что там произошло», — сказала она.
«Если смотреть онлайн, вряд ли можно увидеть нарушения закона, если они не являются явными. Например, массовый вброс бюллетеней», — добавила она.
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Видеокамеры на избирательных участках и трансляция происходящего в интернет не панацея от спорных ситуаций. Такое мнение сегодня журналистам высказала...
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