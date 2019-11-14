ЦИК: видеокамеры на участках не панацея от спорных ситуаций

Источник материала: Вороновская газета





Видеокамеры на избирательных участках и трансляция происходящего в интернет не панацея от спорных ситуаций. Такое мнение сегодня журналистам высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА .

избирательный участок и что там произошло», — сказала она. Лидия Ермошина отметила, что «видеокамера отнюдь не является панацеей». «Сама много раз наблюдала в России, как идет трансляция. Буквально через пять минут уже не помнишь, кто пришел на этоти что там произошло», — сказала она.





«Если смотреть онлайн, вряд ли можно увидеть нарушения закона, если они не являются явными. Например, массовый вброс бюллетеней», — добавила она.

Лидия Ермошина отметила, что «видеокамера отнюдь не является панацеей». «Сама много раз наблюдала в России, как идет трансляция. Буквально через пять минут уже не помнишь, кто пришел на этот избирательный участок и что там произошло», — сказала она.





«Если смотреть онлайн, вряд ли можно увидеть нарушения закона, если они не являются явными. Например, массовый вброс бюллетеней», — добавила она.

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