6 фруктов, в которых много белка

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Обычно считается, что фрукты не богаты белком, и их пользу связывают с содержанием клетчатки. Тем не менее, даже фрукты могут обеспечивать организм белком и входить в рацион худеющих. Вот некоторые фрукты, в которых достаточно много белка.





Изюм. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, порция изюма в 100 граммов содержит 3 грамма белка. Помимо того вне зависимости от сорта, изюм насыщен разнообразными минеральными солями и биологически активными соединениями. Основными из них являются витамины группы В (В1, В2, РР), А, бета-каротин, филлохинон, фосфор, железо, кальций, магний, калий.

Финики. 100 граммов фиников содержат 2,45 г белка. При этом в состав фиников также входят нутриенты, витамины и минералы, которые могут принести много пользы нашему организму: в частности, они улучшают мозговую активность, эффективны в борьбе с простудой и стрессом, помогают при гипертонии.

Чернослив. Порция чернослива весом в 100 граммов дает 2,18 грамма белка. В то же время чернослив содержит фосфор, калий, магний, натрий, кальций. Его потребление помогает от запоров и болей в животе, а также защищает от развития гипертонии и других проблем с сосудами и сердцем.

Курага. 100-грамовая порция кураги содержит 3,75 граммов белка, что не так уж и мало при средней суточной норме белка для человека в 50 граммов. Благодаря обилию калия курага может оказывать лечебный эффект при сердечных аритмиях, а также проявляет мочегонное действие, что делает ее очень полезной тем, кто страдает гипертонией и отеками.

Киви и банан. Содержание белка в них почти одинаковое: до полутора граммов на 100 граммов мякоти. Киви отличается высоким уровнем веществ, улучшающих пищеварение, а употребление бананов активирует выделение серотонина – гормона, отвечающего за хорошее настроение и качественный сон.