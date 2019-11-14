От землескребов до ферм насекомых: как и почему во всем мире города уходят под землю

Источник материала: Полымя

Изменения климата делают жизнь на поверхности все менее комфортной, а нехватка земель не позволяет городам развиваться вширь. Выход есть: строить под землей. Крупнейшие города мира, от Парижа до Сингапура, уже представили планы освоения подземных пространств.





Подземные города долгое время существовали лишь в научно-фантастических книгах и фильмах. Однако в наши дни эту идею всерьез рассматривают в качестве ответа на множество вызовов — от климатического кризиса до нехватки земель для строительства. О некоторых подобных проектах рассказывает Wired .

Одним из первых городов, представивших стратегию «ухода под землю» стала столица Финляндии Хельсинки. Еще в 2010 году местный совет утвердил генплан, подразумевающий строительство значительного количества подземных сооружений. Они помогут переживать холодные местные зимы, эффективнее расходуя энергию, и освободят пространство на поверхности.

В других городах также задумываются об освоении подземных пространств. Например, в 2017 году в Париже был объявлен дизайнерский конкурс «Переоткрыть Париж 2», участникам которого предлагалось найти варианты использования подвалов исторических зданий, подземных парковок, заброшенных автомобильных тоннелей и бывших скотобоен.

Среди высказанных идей были как привычные рестораны и магазины, так и фермы для разведения съедобных насекомых.

На другом побережье Атлантики, в Нью-Йорке, компания Lowline уже использует тоннели для выращивания 100 видов растений, а к 2021 году планируют открыть подземную зеленую зону.

В столице Мексики Мехико мыслят более масштабно. Здесь планируют возвести гигантский «Землескреб», который уйдет под землю на глубину 300 метров. Правда, пока проект пришлось временно отложить — возможно, из-за ценника в $800 млн.

Власти более богатого Сингапура уже инвестировали $188 млн в проектирование подземных объектов и перевели все подвальные помещения в собственность государства. Это жизненная необходимость. Уже сегодня в островном городе-государстве площадью 719 квадратных километров живет 5,5 млн человек, а в ближайшие 15 лет их число вырастет еще на 1,5 млн. Пока растущее население размещается во все более высоких небоскребах, но этот путь скоро исчерпает себя.

Уже сегодня в Сингапуре переносят под землю важные объекты инфраструктуры типа нефтехранилищ и систем охлаждения. В будущем там могут построить Подземный научный парк, рассчитанный на 4500 ученых.

По мнению экспертов, главным преимуществом подземных строений станет сбережение энергии. Например, под Парижем независимо от погодных условий сохраняется температура 14°C и высокая влажность.

В жарких странах, например, на Аравийском полуострове, в подземных строениях будет прохладно, а в северных, напротив, тепло. Ни там, ни там для поддержания комфортной температуры не придется тратить много энергии. Это особенно актуально в условиях глобального потепления, когда условия на поверхности будут становиться все более суровыми.

Главными кандидатами на переселение в подземные города могут стать люди, которые сегодня живут на побережьях. По мере роста уровня моря лишиться домов могут около 630 млн человек, предупреждают ученые.