Вы видели новогодние игрушки за 200 долларов? В столичном ТЦ такие продают

показывает , как они выглядят FINANCE.TUT.BY, как они выглядят





В одной из торговых точек продают новогодние украшения, в том числе расписные стеклянные игрушки. Попадаются экспонаты по 80 и 100 рублей, но есть две игрушки за 400 и 450 рублей. Одна — в виде яйца а-ля Фаберже с елкой внутри, другая — в виде каминных часов.













Фото: Майя Кохно, TUT.BY

Эта елка в яйце стоит 400 рублей









Фото: Майя Кохно, TUT.BY

А каминные часы продают за 450





Продавец объяснила, что это игрушки польской фабрики Komozja Family. Они декорированы сложной ручной росписью, упакованы в фирменную подарочную коробку.





Согласно описаниям в интернет-магазинах, такие игрушки Komozja Family украшены стразами Swarovski. Коллекция в виде яиц одна из самых дорогих в линейке.









Обычно такие игрушки покупают коллекционеры. В Германии подобные «часы» мы нашли за 168 евро, в России игрушки Komozja Family продают и за 270 долларов.





Все сюжеты и герои игрушек напоминают советские новогодние открытки: Дед Мороз с елкой, Снегурочка, звери с новогодними сувенирами, герои мультфильмов и прочее. Стекольный завод, где все это производится, создала в 1945 году в Польше в городе Ченстохова семья Мостовских (название бренда Mostowski можно также встретить в описаниях игрушек).



