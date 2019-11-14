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Вы видели новогодние игрушки за 200 долларов? В столичном ТЦ такие продают

14.11.2019 22:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В торговом центре Galleria Minsk продают коллекционные игрушки по 200 долларов за штуку. Посмотрели, как они выглядят, и узнали, почему они такие дорогие.

FINANCE.TUT.BY показывает, как они выглядят

В одной из торговых точек продают новогодние украшения, в том числе расписные стеклянные игрушки. Попадаются экспонаты по 80 и 100 рублей, но есть две игрушки за 400 и 450 рублей. Одна — в виде яйца а-ля Фаберже с елкой внутри, другая — в виде каминных часов.



Фото: Майя Кохно, TUT.BY
Эта елка в яйце стоит 400 рублей


Фото: Майя Кохно, TUT.BY
А каминные часы продают за 450

Продавец объяснила, что это игрушки польской фабрики Komozja Family. Они декорированы сложной ручной росписью, упакованы в фирменную подарочную коробку.

Согласно описаниям в интернет-магазинах, такие игрушки Komozja Family украшены стразами Swarovski. Коллекция в виде яиц одна из самых дорогих в линейке.


Обычно такие игрушки покупают коллекционеры. В Германии подобные «часы» мы нашли за 168 евро, в России игрушки Komozja Family продают и за 270 долларов.

Все сюжеты и герои игрушек напоминают советские новогодние открытки: Дед Мороз с елкой, Снегурочка, звери с новогодними сувенирами, герои мультфильмов и прочее. Стекольный завод, где все это производится, создала в 1945 году в Польше в городе Ченстохова семья Мостовских (название бренда Mostowski можно также встретить в описаниях игрушек).
 
 
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В торговом центре Galleria Minsk продают коллекционные игрушки по 200 долларов за штуку. Посмотрели, как они выглядят, и узнали, почему они такие дорогие.
 
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