ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

8 игроков чемпионата Беларуси, которых уже отправляют в новые клубы

14.11.2019 22:26 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Кажется, их трансферы неминуемы. Самые большие потери намечаются в «Минске» и «Шахтере».

8 игроков чемпионата Беларуси, которых уже отправляют в новые клубы
Иван Бахар, «Минск»

Иван Бахар, «Минск»

Куда: «Шахтер», «Динамо» Минск, «Шериф» (Молдова)

Один из главных проспектов белфутбола проводит третий полноценный сезон в высшей лиге. Сейчас 21-летний Бахар очевидный лидер «Минска»: если игра впереди у Ивана не идет, то проблемы возникают у всей команды. Особо футболисту удается вторая половина сезона, за которую он успел забить шесть мячей. Вызов в национальную команду не заставил себя долго ждать. Бахар с ходу закрепился в сборной и поучаствовал во всех четырех матчах под руководством Михаила Махреля.

В 2019-м футболиста куда только не сватают. Признает интерес к своей персоне и сам Бахар, рассказывая не только про варианты в Беларуси, но и за границей – РПЛ, ФНЛ, Венгрия. Последние новости отправляют футболиста в «Шахтер», минское «Динамо» и молдавский «Шериф».

Евгений Шевченко, «Минск»

Куда: «Динамо» Брест, «Шахтер»

Когда начинают говорить о переходе Бахара, тут же вспоминают и про другого атакующего футболиста «Минска» – Шевченко. 23-летний полузащитник также может покинуть команду зимой, чего не исключает сам. Дебютировавший за сборную в матче против Голландии игрок не прочь попробовать легионерского хлеба хотя бы в Польше и ставит себе в пример Ивана Маевского, который начинал заграничную карьеру в скромной «Завише». Оптимальным вариантом Шевченко считает чемпионаты Испании и Голландии, но это пока мечты. По последним сведениям, более приземленные и реальные варианты для Евгения – Брест или Солигорск. Впрочем, Игорь Шлойдо хотел бы оставить и Шевченко, и Бахара в «Минске».

Илья Шкурин, «Энергетик-БГУ» 



Куда: «Динамо» Минск, «Спартак» Москва, клубы РПЛ

20-летний нападающий с непростым характером начинал чемпионат как игрок замены в «Энергетике-БГУ», но к лету Илья стал намного чаще появляться в стартовом составе, а вскоре после этого – забивать аномально много для белорусского чемпионата. Сейчас на счету Шкурина 17 голов в 24 матчах.

Такой скорострельности не хватило, чтобы получить вызов в сборную, зато другие клубы уже положили глаз на перспективного игрока, в том числе даже московский «Спартак» (но это не точно).

Момо Янсане, «Ислочь»

Куда: «Шахтер»

22-летний гвинейский нападающий с отличным голевым чутьем и мощным ударом весной ворвался в чемпионат Беларуси и начал забивать с первых матчей. Африканец делает это на протяжении всего сезона. Голы Момо не раз приносили очки «волкам» и помогают идти к желаемой отметке в 50 пунктов. Правда, форварду не всегда хватает тактической выучки.

Благодаря неплохой результативности для белорусских широт (10 мячей в 26 поединках) за Янсане стали следить тренеры сборной Гвинеи, пожелавшие просмотреть футболиста на ближайшем сборе. А еще в своих рядах Момо хотят видеть в Солигорске. «Шахтер» уже якобы начал переговоры по трансферу нападающего.

Элис Бакай, «Шахтер»

Куда: «Динамо» Брест

32-летний албанец может усилить любую команду высшей лиги. До травмы, из-за которой Бакай пропустил весь октябрь, футболист разрывал оборону соперников: в 12 матчах из 21 он покидал поле с очками. Ситуация не изменилась и после выздоровления. Бакай вернулся в игре со «Славией» и заработал 1+2.

К разочарованию солигорчан, у полузащитника заканчивается контракт после сезона, и он не собирается его продлевать. Соглашение с Брестом уже заключено.

Николай Золотов, «Витебск»

Куда: «Динамо» Брест

По тому же маршруту отправляют Золотова. 25-летний левый защитник пусть не одарен технически, зато прекрасен в отборе. Без этого футболиста сезон для «Витебска» получился бы еще более провальным. За старания Николая вызывают в сборную, где защитник уже успел дебютировать, проведя весь товарищеский матч с Уэльсом.

Валерий Громыко, «Шахтер»



Куда: «Арсенал» (Россия)

В начале сезона Громыко по-настоящему заиграл в Солигорске, а Сергей Ташуев называл 22-летнего футболиста одним из лидеров команды. Валерий отлично смотрелся в центре поля, забивал крутые мячи и впервые вышел за сборную, причем сделал это в старте против Германии. Однако в июле обострились переговоры о продлении контракта с «Шахтером», игрока вывели из состава. Громыко уже давно не тренируется с командой и поддерживает форму самостоятельно. Впрочем, он уже знает, где начнет следующий сезон.

Юрий Ковалев, «Шахтер»

Куда: «Арсенал» (Россия)

Кроме Бакая и Громыко зимой «Шахтер» наверняка недосчитается еще и Ковалева. О переходе скоростного крайка в чемпионат России заговорили летом, сватая в «Оренбург». Однако тогда не срослось, и Ковалев остался в Солигорске. Пока большой результативностью полузащитник не блещет: на его счету всего 6 голов в 27 матчах, большинство из которых он проводит от звонка до звонка. Тем не менее 26-летний хавбек собирается уезжать в более сильный чемпионат. В октябре сообщили, что Ковалев так же, как и Громыко, поставил подпись под контрактом с «Арсеналом».

Фото: vk.com/fcisloch, vk.com/energetikbgu, vk.com/fcshakhterby,
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кажется, их трансферы неминуемы. Самые большие потери намечаются в «Минске» и «Шахтере».
 
Новости дня
Новости разные
 
Когда важен каждый голос. Как проходит досрочное голосование на одном из избирательных участков в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика