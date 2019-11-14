Прожиточного максимума не существует? Почти половина беларусов живет менее чем на 16 рублей в день

Внук, услышав в телевизоре, спрашивает у бабушки: «А зачем ученые придумали бюджет прожиточного минимума?» Та в ответ: «Наверное, не ученые. Те бы на собаках сначала испытали».





Об одной из важнейших социально-экономических категорий в новейшей отечественной истории и её роли в воспитании граждан в духе преданности вождю сейчас и поговорим.

Прожиточного максимума не существует. Сколько человек не имеет – все мало. Вон, фараон пирамиду себе построил, до сегодняшнего дня нет крупнейшего по кубатуре строения. А минимум есть.









Бюджет прожиточного минимума





Поскольку до 31 октября действует обычно бюджет прожиточного минимума в ценах июля, то наша цифра названа прогнозом. Что же мы посмели предсказать?





Оказывается, цитирую Белстат, «минимум – необходимый для сохранения здоровья человека, обеспечивающий его жизнедеятельности минимальный набор продуктов питания и непродовольственных товаров и услуг».









Здоровье вещь такая – сначала его укрепляют, потом поддерживают и, наконец, хранят. Рабочим и безработным также предлагают последнее.









Живут на сумму меньше бюджета прожиточного минимума





Но жизнь превосходит даже фантазии гениев отечественной администрации. Граждане (не все, слава богу) то ли не хотят, то ли не могут минимума себе обеспечить.





В нашем социально ориентированном государстве для жизни полмиллиона живых людей существуют на сумму меньшую Br 240 в месяц. Не хранят они своего здоровья почему-то. И не надо думать, что это все как один деклассированные элементы и наркоманы с алкоголиками. В такой массе представлены все без исключения типы людей.









Живут на средства от 1 до 2 бюджетов прожиточного минимума





Проценты прекрасная игрушка для пропагандиста: маленькие, кругленькие. А как переведешь их в рубли и души – некрасиво, много бедных. Язык не поворачивается назвать богатым хоть кого из тех четырех миллионов людей, имеющих в месяц от одного до двух бюджетов прожиточного минимума. Это же, в лучшем случае, Br 16 на день, на все.





Но, поскольку эти четыре с половиной миллиона людей, живущих на сумму до Br 16 на день, молчат, то так они и дальше будут жить. Это уже выбор народа, его воля, и не мне народ учить.









Если бы наш бюджет прожиточного минимума рассчитывали как в других странах





Остается только немного пофантазировать. Видите, какой мог бы быть у нас бюджет прожиточного минимума, если бы рассчитывали его, как в других странах. Как часть медианного заработка, в принципе, и с учетом местных обстоятельств. И в каждой стране свой процент выходит. У нас в середине года такой зарплатой считалась чуть больше Br 800.









Но слуги народа нашего смотрят глубже, определили народу минимальный продуктовый набор и, что просто удивительно, долю равную 77 % от стоимости его на непродовольственные нужды. Учитесь жить у этих мудрых людей, и будет вам счастье. Чтоб вы так жили.











