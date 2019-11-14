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Приоделся: мужчина купил одежду у знакомого за 300 сувенирных долларов
Источник материала: Партизан
Оперативники Первомайского РУВД столицы установили личность мужчины, который купил у знакомого одежду за сувенирные доллары.
Минчанин обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности его знакомого, который расплатился с ним сувенирными деньгами, сообщает
Сначала вечером они вместе распивали спиртные напитки. Потом фигурант высказал намерение приобрести новую одежду, хозяин же квартиры предложил ему выбрать что-нибудь из своего гардероба. Мужчина выбрал несколько предметов одежды, за которые и расплатился сувенирными денежными средствами.
Коллаж из открытого доступа, носит иллюстративный характер
Сыщики провели ряд мероприятий, в результате которых одежду, полученную незаконным путем, обнаружили в квартире у сожительницы фигуранта. А сам 39-летний неработающий мужчина находился по месту постоянной регистрации в Гродненской области.
Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
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Оперативники Первомайского РУВД столицы установили личность мужчины, который купил у знакомого одежду за сувенирные доллары.
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