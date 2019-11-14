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Приоделся: мужчина купил одежду у знакомого за 300 сувенирных долларов

14.11.2019 21:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оперативники Первомайского РУВД столицы установили личность мужчины, который купил у знакомого одежду за сувенирные доллары.

Минчанин обратился в милицию с просьбой привлечь к ответственности его знакомого, который расплатился с ним сувенирными деньгами, сообщает minsk.mvd.gov.by
Сначала вечером они вместе распивали спиртные напитки. Потом фигурант высказал намерение приобрести новую одежду, хозяин же квартиры предложил ему выбрать что-нибудь из своего гардероба. Мужчина выбрал несколько предметов одежды, за которые и расплатился сувенирными денежными средствами.


Коллаж из открытого доступа, носит иллюстративный характер

Сыщики провели ряд мероприятий, в результате которых одежду, полученную незаконным путем, обнаружили в квартире у сожительницы фигуранта. А сам 39-летний неработающий мужчина находился по месту постоянной регистрации в Гродненской области.


Материалы проверки по данному факту переданы в Первомайский (г. Минска) РОСК Республики Беларусь для дачи правовой оценки действиям фигуранта.
 
Теги: Минск
 
 
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Оперативники Первомайского РУВД столицы установили личность мужчины, который купил у знакомого одежду за сувенирные доллары.
 
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