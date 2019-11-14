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Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

14.11.2019 23:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный женский теннисный турнир «Кубок Павлова». Соревнования начались 11 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Звание лучших оспаривают 32 участницы одиночного разряда и 16 дуэтов парного из 12 стран мира, включая Беларусь.

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

В 2019 году «Кубок Павлова» отмечает свой 23-й день рождения, что делает его одним из старейших белорусских турниров, входящих в календарь Международной теннисной федерации. Это один из трех профессиональных женских турниров, проходящих в этом году на территории нашей страны. Призовой фонд состязаний составляет 25 тысяч долларов. Однако деньги на нем – не главное.

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

Анастасия Захарова, участница турнира:
Этот турнир у меня заключительный в сезоне. Я надеюсь, что с его помощью я смогу попасть на Australian Open, на квалификацию. Ожидания хорошие.

Каждый год здесь очень сильный состав. Все хотят попасть. Будет сложно.

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

Полина Лейкина, участница турнира:
Для меня важен каждый турнир. Победы всегда приносят уверенность в себе. Я приезжаю побеждать. К сожалению, в одиночном не удалось это сделать. Но есть парные тоже, которые мне тоже помогают.

С каждой девочкой тяжело играть. Сейчас очень много молодых в Беларуси, которые перспективны.

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

Участница теннисного турнира «Кубок Павлова» в Минске: «Каждый год здесь очень сильный состав»

Люди в материале: Анастасия Захарова, Полина Лейкина
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске продолжается традиционный женский теннисный турнир «Кубок Павлова». Соревнования начались 11 ноября, сообщили в программе «СТВ-Спорт»....
 
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