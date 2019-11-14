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Какие автомобили везут в Беларусь

15.11.2019 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Какие автомобили везут в Беларусь

Европейские покупатели определились с лучшими автомобилями из США. Данные по рейтингам продаж как нельзя лучше раскрывают картину и показывают, на что стали ориентироваться европейские автолюбители.

Итак, предлагаем ТОП-5 марок авто из США, которые привозят в нашу страну чаще всего.

Ford


Ford Fusion – классический седан из Америки, который в странах Европы именуется как Mondeo. На рынке США такая машина продается в максимальной комплектации. Для понимания, сайт Autocapital доставил в Беларусь сотни таких авто. Их цена разнилась и зависела от года выпуска. Модель 2015 года с доставкой, оформлением и ремонтом обошлась 9 тыс. долл. (тогда как Ford Fusion стоил уже 11,5 тыс. долл.).


Ford Escape 2016 – модернизированный американский кроссовер, который так же на пике своей популярности. Не так давно за него просили около 30 тыс. долл., а сейчас купить его с привозом из США можно всего за 12 тыс. долл.

Chevrolet

Этот бренд покорил европейцев 2 моделями: Cruze и Malibu. Обе — 2016 года выпуска.


Cruze заполучил доработанную электронику, мотор и современный вид. В общих чертах просматриваются динамика автомобиля и агрессивность. Внутренняя «начинка» представлена по последнему слову техники. Очевидно, что такие технические параметры не могли не привлечь внимание автолюбителей Европы и Беларуси, для которых авто с доставкой «под ключ» обойдется в 9 тыс. долл.


Что касается модели Malibu, то данная модель является первым запланированным рестайлингом 8 поколения. Приятные косметические изменения в авто, очевидно, стали решающими факторами, определившими его популярность за пределами США. В Беларуси за такой агрегат из США нужно будет заплатить всего 10 тыс. долл.

Volkswagen


Volkswagen Passat 2015 г.в. – это 6 поколение немецкого авто, которое продолжает завоевывать популярность и авторитет. Для Американского рынка машины производились без особых отличительных черт. Но на популярности это нисколько не сказалось. В Беларуси за такое творение, сочетающее комфорт и классику безопасной езды, нужно будет отдать 11 тыс. долл. (при условии ее ввоза из Америки).

Honda


Настоящий фурор среди европейцев произвела модель Honda Civic 2016. Она имеет богатую комплектацию, что в свое время спровоцировало бум среди американцев. Сейчас ее можно спокойно купить в неплохом состоянии с доставкой из Америки за 12 тыс. долл. (цена привоза «под ключ»).

Buick


Закрывает ТОП-5 Buick Encore 2016 . Это внедорожник субкомпактных размеров, который был создан тандемом американской фирмы «Buick» и «Opel». На европейский рынок данная модель поступила под именем Mokka. Но каждый не понаслышке знает о высоких стандартах качества авто в Америке. По этой причине ввоз именно оригинала, а не клона пользуется большим спросом. В Беларуси с привозом такое авто из США обойдется 10,5 тыс. долл.

Вот мы и ознакомили вас с пятеркой культовых машин из Америки, пользующихся спросом. Такие марки авто и многие другие вы можете найти в каталоге на нашем сайте по самым низким ценам. Надеемся, информация с сайта Autocapital была интересной и полезной.

 
 
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Европейские покупатели определились с лучшими автомобилями из США. Данные по рейтингам продаж как нельзя лучше раскрывают картину и показывают, на что стали...
 
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