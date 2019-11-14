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У многострадальной площадки бывшего Червенского в Минске - новые хозяева. Кто это и что дальше?

15.11.2019 06:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Многострадальная площадка бывшего Червенского рынка в Минске перешла структурам группы компаний РАПА, которая управляет гипермаркетами Green. Это REALTY.TUT.BY сообщили несколько не связанных между собой источников и не опровергли в ритейлере. Подробности — в материале.


Построить на месте Червенского рынка на Маяковского многофункциональный комплекс изначально собиралась иранская компания «Дидас». Предпринимателей с площадки выселили в 2013 году, но спустя даже несколько лет инвестор не приступил к строительству. Поэтому город изъял у иранцев этот участок и выставил на торги.

На аукционе в 2016 году право застроить эту землю выиграла компания «Сильвер Капитал», директором и соучредителем которой являлся сооснователь Galleria Minsk Магомед Магомедов. Инвестор решил создать здесь торговый центр, но во время проектирования объекта он столкнулся с рядом проблем, однако в начале 2019 года устранил их.

А потом, как сообщают источники TUT.BY, владельцы «Сильвер Капитала» «продали компанию «Гринам» — то есть структуре ГК «РАПА», которая управляет гипермаркетами Green. Соответственно, ей перешел и участок на бывшем Червенском. Директором «Сильвер Капитала» теперь является сооснователь РАПА Анатолий Ким.

Новые владельцы будут строить на этой земле торгово-развлекательный комплекс с гипермаркетом Green и паркингом. При оптимистичном раскладе в декабре проект поступит в экспертизу, а весной застройщик выйдет на площадку. Для строительства такого объекта по-хорошему нужно еще два-три года.

В ГК «РАПА» не опровергли и не подтвердили приобретение площадки бывшего Червенского.

Напомним, ранее сообщалось, что ТРЦ на этом месте должен иметь площадь до 60 тысяч квадратных метров и быть не выше 30 метров высотой.

Что такое РАПА

Помимо гипермаркетов и магазинов Green, группа компаний РАПА занимается импортом и поставкой товаров, а также строительством и управлением недвижимостью (например, ей принадлежит торговый центр «Скала»). Кроме того, она владеет рядом франшиз западных брендов одежды. Сооснователи группы компаний — бизнесмены Анатолий Ким и Геннадий Кирейков.

Отметим, что в последнее время РАПА становится все более значимым игроком на рынке коммерческой недвижимости и ритейла в Беларуси. Например, недавно под крыло Green перешли гипермаркеты ProStore в Шабанах и Чижовке. Планируется также открытие новых крупных точек в Минске и регионах.

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Теги: Минск
 
 
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Площадка бывшего Червенского пустует в 2013 года. За это время тут сменилось уже несколько инвесторов.
 
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