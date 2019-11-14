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Легковушка на МКАД протаранила разделительное ограждение

15.11.2019 07:28 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Легковушка на МКАД протаранила разделительное ограждение
МВД Республики Беларусь

Автомобиль «БМВ» двигался по внутреннему кольцу МКАД со стороны ул. Свислочской в направлении Ташкентской. В какой-то момент водитель въехал в разделительное ограждение, после чего вылетел на полосу встречного движения, где опрокинулся.

Водитель 1993 года рождения и трое пассажиров (все - молодые люди) попали в больницу, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

По уточнённым данным один из пассажиров легковушки скончался. Состояние двух других пассажиров стабильно. Водитель в реанимации.

Причиной ДТП могло стать то, что водитель не справился с управлением. 

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Теги: Минск
 
 
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