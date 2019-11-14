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Банки испугались Libra и Gram, Alibaba запускает биткоин-приложение: самое важное на рынке криптовалют
Источник материала: Myfin
Эти и другие новости в мире криптовалют прокомментировал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».
– За 2017-2018 годы на рынке блокчейна и
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Банки испугались Libra и Gram, Alibaba запускает биткоин-приложение: самое важное на рынке криптовалют
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