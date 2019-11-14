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Банки испугались Libra и Gram, Alibaba запускает биткоин-приложение: самое важное на рынке криптовалют

15.11.2019 06:32 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Банки испугались Libra и Gram, Alibaba запускает биткоин-приложение: самое важное на рынке криптовалют
фото: pixabay.com

Эти и другие новости в мире криптовалют прокомментировал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».

Банки испугались Libra и Gram, Alibaba запускает биткоин-приложение: самое важное на рынке криптовалют– За 2017-2018 годы на рынке блокчейна и криптовалют было совершено множество фейковых ICO, а также размещений токенов, которые по той или иной причине не вылились в успешные проекты. Это привело к резкому охлаждению излишне перегретого рынка.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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