Банки испугались Libra и Gram, Alibaba запускает биткоин-приложение: самое важное на рынке криптовалют

Эти и другие новости в мире криптовалют прокомментировал Myfin.by Трофим Еременко, управляющий партнер консалтинговой компании ВИНТ Консалт, член Правления Ассоциации «Поддержка и развитие криптовалюты и технологий блокчейна».

– За 2017-2018 годы на рынке блокчейна и криптовалют было совершено множество фейковых ICO, а также размещений токенов, которые по той или иной причине не вылились в успешные проекты. Это привело к резкому охлаждению излишне перегретого рынка.