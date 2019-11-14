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Стало известно, какие станции метро заработают в Минске в 2020 году

15.11.2019 07:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, какие станции метро заработают в Минске в 2020 году
Фото из открытых источников

Ещё одна станция новой третьей ветки «Юбилейная площадь» готова на 50%. В первом квартале будущего года планируется выйти на финишную прямую. 

Ввод в эксплуатацию всех четырех станций запланирован в следующем году. 

«После их открытия и завершения мы получим в городе крупнейший транспортно-пересадочный узел в границах Привокзальной площади, который включает в себя пересадку между линиями метро, железнодорожную станцию Минск-Пассажирский, наземный пассажирский транспорт и автовокзал. То есть, приехав на вокзал, можно будет переместиться в любую точку города на различном транспорте», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на первого заместителя председателя Мингорисполкома Федора Римашевского

Стало известно, какие станции метро заработают в Минске в 2020 году
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Теги: Минск
 
 
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Станции третьей линии столичного метрополитена «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода» готовы на 85-95%.
 
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