Тест. Что вы знаете о супероружии

Источник материала: Tut.by

Несомненно, победы в войнах добываются обычно не одним фактором, а целым набором – мастерством полководцев, боевыми качествами солдат, их вооружением и снабжением и так далее. Но в истории известно оружие, которое было столь удачным и вносило столь значительный вклад в победы, что именно ему приписывали решающую роль в них. Проверьте, насколько вы осведомлены о супероружии разных эпох.