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Младше его детей. Девушка вышла за мужчину, который старше на 41 год, но ее окружение против

15.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Будущие муж и жена влюбились друг в друга с первой встречи, но их отношения счастливыми не назовешь. Принять новых родственников было тяжело родителям невесты и детям жениха, но они сумели. А вот осуждения незнакомцев ничто не останавливает.


Британцы Лиззи и Лесли Реквуды начали встречаться три года назад, в 2016 году. Их познакомил друг девушки, и они сразу друг другу понравились. Однако окружающим их отношения кажутся странными, ведь разница в их возрасте составляет 41 год, пишет Daily Star.

Лесли сразу понравился Лиззи, но она признается, что считает, что он выглядит намного моложе своих лет.

— Когда я впервые встретила Лесли, подумала, какой он красивый, хотя у него были седые волосы и морщины. Я спросила, сколько ему лет, и он сказал 60. У меня отвисла челюсть, ведь я думала, что ему за 40. Я призналась, что мне 19 лет, но ему было все равно.


Фото: medialeaks.ru

Новый знакомый пригласил Лиззи на ужин, и она сразу же согласилась. После этого свидания они стали неразлучны. Девушка боялась рассказать родителям о своих отношениях, и, чтобы собраться с силами, ей потребовался целый месяц. Но наконец она решилась.

— Они были в шоке. Сначала мои мама и папа сказали, что Лесли слишком стар для меня, потому что он даже старше них. Но после встречи с ним они увидели, как сильно мы любим друг друга, и приняли наши отношения, — поделилась Лиззи.

Детям Лесли от первого брака тоже не нравилось, что его новая жена моложе них, но через несколько месяцев с положением свыклись и они. Однако незнакомые люди даже не пытались понять влюблённых. Однажды, прогуливаясь и держась за руки, пара услышала, как кто-то кричал мужчине вслед неприличные выражения, осуждающие их любовь.


Фото: medialeaks.ru

— Они называли его извращенцем, — рассказывает она.

Но, несмотря на критику, влюбленные поженились через год после начала отношений.

Мне казалось, все мои мечты сбылись. Его возраст никогда не имел значения для меня, и Лесли — самый удивительный муж.

 
 
Ссылка на источник 64
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Будущие муж и жена влюбились друг в друга с первой встречи, но их отношения счастливыми не назовешь. Принять новых родственников было тяжело родителям невесты и...
 
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