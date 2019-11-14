Прощай, авитаминоз. 10 косметических средств с витамином С, которые возвращают коже здоровый вид

Источник материала: Tut.by

Витамин С не нуждается в представлении: слишком часто этот компонент упоминают в бьюти-статьях и на YouTube-каналах. Поэтому сегодня мы не будем рассказывать, зачем он вам нужен, мы расскажем, какие средства с этим компонентом можно попробовать купить и как их правильно использовать.

Об авторе: Анастасия Величко — косметолог-эстетист

Специально для читательниц LADY я выбрала десять крутых, по моему мнению, продуктов с витамином С. Все эти средства могут купить жители Беларуси (онлайн или же офлайн). Для удобства на каждый этап ухода найдется вариант подешевле (до 30 рублей) и подороже (до 100 рублей).

Кстати, если вы вдруг пропустили информацию о том, чем хорош витамин С, пополнить багаж косметических знаний можно по ссылке .

Очищение

Никогда не использовали косметику с витамином С? Тогда начните знакомство с очищающих средств. Во-первых, концентрация активного компонента в гелях и пенках крайне мала — нет шансов переборщить с дозировкой. Во-вторых, продукты для умывания контактируют с кожей по минимуму: в таком формате вы вряд ли получите раздражение.

Использовать очищающие средства с витамином С можно на постоянной основе или же в качестве ознакомительного этапа (от 2 недель до месяца).

Как выбрать подходящий продукт? Обратите внимание на тип кожи (чем ближе он к сухому, тем мягче средство) и на сезон. Да, оптимально использовать деликатные пенки и муссы круглый год, вне зависимости от типа кожи. Но если такой вариант вас не устраивает, обратите внимание на мягкость вашего очищения хотя бы осенью и зимой.

Например, гель с витамином С и гликолевой кислотой от Bielenda как раз из числа деликатных. Он дополнен мелкими скрабирующими гранулами, поэтому подойдет для обладательниц жирной или комбинированной кожи.





А пенящийся мусс Lemon sparkling cleansing foam от Secret Key придется по нраву тем, у кого кожа нормальная или же сухая. Также это отличный вариант для кожи с выраженными признаками старения.





Тонизирование

Если знакомство с компонентом прошло успешно, через 1−2 недели можно заменить привычный тоник на витаминный. Можно ли при этом оставить в уходе пенку или гель с аскорбиновой кислотой? Все зависит от вашей кожи: если она жирная и плотная, можно одновременно использовать несколько средств (например, очищение и тоник или же тоник и сыворотка). Если сухая, тонкая, чувствительная, остановитесь на чем-то одном (тоник или сыворотка).

Мы рекомендуем обратить внимание на пилинг-диски вместо стандартных тоников. Помимо очевидного удобства — средство сразу готово к использованию, — они хороши еще и формой. Как правило, такие подушечки с одной стороны текстурированы. Поэтому они не только восстанавливают правильный уровень pH, но и отшелушивают роговой слой.

Отличные пилинг-диски есть у брендов A’pieu и NIP+FAB: разница лишь в цене.









Увлажнение

Спустя пару недель или месяц можно дополнить свой витаминный уход увлажняющим средством. Это может быть как крем, так и сыворотка. Однако мы предпочитаем именно сыворотки: концентрация витамина С там выше и работают такие средства лучше.

Сыворотку можно использовать курсом в 1−3 месяца, а потом поддерживать достигнутый эффект пилинг-дисками или масками. Впрочем, если средство не слишком концентрированное (такие чаще всего встречаются в бюджетном сегменте), им можно пользоваться вплоть до весны и даже летом.

Из недорогих продуктов с витамином С нам понравились сыворотки от It’s Skin и Eveline. Среди дорогих средств наши фавориты — Novexpert и La Roche-Posay.























Дополнительный уход

В каком случае можно использовать маски с витамином С? Вариант первый: вы прошли курс сыворотки и хотите поддержать результат. Вариант второй: вы не любите сыворотки, но хотите дополнить тоник чем-то помощнее.

У нас в любимчиках два очень похожих по действию (но совсем не похожих по цене) продукта: массажная маска от белорусской марки Masstige и пилинг-маска от Lumene.









