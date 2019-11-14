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Нацбанк назвал системно значимые банки на 2020 год

15.11.2019 08:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Нацбанк назвал системно значимые банки на 2020 год
Фото из открытых источников

К I группе отнесены: ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк".

Ко II группе отнесены: ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Паритетбанк".

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами, сообщили в Нацбанке.

В течение 2020 года банкам, отнесенным к числу системно значимых, необходимо обеспечить соблюдение нормативов достаточности нормативного капитала, значение которых определяется с учетом буфера системной значимости. 

Нацбанк назвал системно значимые банки на 2020 год
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Выделяются две группы системной значимости для финансовых институтов.
 
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