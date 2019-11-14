Нацбанк назвал системно значимые банки на 2020 год

Источник материала: Аргументы и факты

К I группе отнесены: ОАО "АСБ Беларусбанк", ОАО "Белагропромбанк", ОАО "Белгазпромбанк", ОАО "БПС-Сбербанк", "Приорбанк" ОАО, ОАО "Банк БелВЭБ", ОАО "Белинвестбанк".

Ко II группе отнесены: ЗАО "Альфа-Банк", ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), ЗАО "МТБанк", ОАО "Банк Дабрабыт", ОАО "Паритетбанк".

Отнесение банков к числу системно значимых произведено на основании агрегированной оценки их системной значимости по таким показателям, как масштаб деятельности банка, его взаимосвязанность с банками-резидентами, значимость для экономики и взаимосвязанность с нерезидентами, сообщили в Нацбанке.