﻿ Три новые станции метро почти готовы в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Три новые станции метро почти готовы в Минске

15.11.2019 08:30 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Строительство новой линии метро идет на двух участках в Минске, где работают около 700 человек.

Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Федор Римашевский 12 ноября на пресс-конференции в Минске, передает БЕЛТА.

На первом участке строятся 3 станции: «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода» - готовы на 85-95 процентов. Четвертая на этом участке - «Юбилейная площадь», ее готовность 50 процентов.

По словам Римашевского, в первом квартале 2020 года строительство выйдет «на финишную прямую», все четыре станции запустят в эксплуатацию.

Примерно 700 человек работают в де и три смены. Почти готовы перегонные тоннели, специалисты прокладывают инженерные сети и коммуникации.

«После открытия и завершения этих станций мы получим в городе крупнейший транспортно-пересадочный узел в границах Привокзальной площади, который включает в себя пересадку между линиями метро, железнодорожную станцию Минск-Пассажирский, наземный пассажирский транспорт и автовокзал. То есть, приехав на вокзал, можно будет переместиться в любую точку города на различном транспорте», - сказал первый зампред Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Строительство новой линии метро идет на двух участках в Минске, где работают около 700 человек.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я даже думала о суициде». Психолог отвечает читательнице, которая считает, что мать разрушила ее жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Герой працы
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика