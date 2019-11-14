Три новые станции метро почти готовы в Минске

Строительство новой линии метро идет на двух участках в Минске, где работают около 700 человек.

Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Федор Римашевский 12 ноября на пресс-конференции в Минске, передает БЕЛТА .

На первом участке строятся 3 станции: «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода» - готовы на 85-95 процентов. Четвертая на этом участке - «Юбилейная площадь», ее готовность 50 процентов.

По словам Римашевского, в первом квартале 2020 года строительство выйдет «на финишную прямую», все четыре станции запустят в эксплуатацию.

Примерно 700 человек работают в де и три смены. Почти готовы перегонные тоннели, специалисты прокладывают инженерные сети и коммуникации.

«После открытия и завершения этих станций мы получим в городе крупнейший транспортно-пересадочный узел в границах Привокзальной площади, который включает в себя пересадку между линиями метро, железнодорожную станцию Минск-Пассажирский, наземный пассажирский транспорт и автовокзал. То есть, приехав на вокзал, можно будет переместиться в любую точку города на различном транспорте», - сказал первый зампред Мингорисполкома.