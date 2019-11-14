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Три новые станции метро почти готовы в Минске
Источник материала: БДГ
Строительство новой линии метро идет на двух участках в Минске, где работают около 700 человек.
Об этом рассказал зампредседателя Мингорисполкома Федор Римашевский 12 ноября на пресс-конференции в Минске, передает
На первом участке строятся 3 станции: «Площадь Франтишка Богушевича», «Вокзальная», «Ковальская Слобода» - готовы на 85-95 процентов. Четвертая на этом участке - «Юбилейная площадь», ее готовность 50 процентов.
По словам Римашевского, в первом квартале 2020 года строительство выйдет «на финишную прямую», все четыре станции запустят в эксплуатацию.
Примерно 700 человек работают в де и три смены. Почти готовы перегонные тоннели, специалисты прокладывают инженерные сети и коммуникации.
«После открытия и завершения этих станций мы получим в городе крупнейший транспортно-пересадочный узел в границах Привокзальной площади, который включает в себя пересадку между линиями метро, железнодорожную станцию Минск-Пассажирский, наземный пассажирский транспорт и автовокзал. То есть, приехав на вокзал, можно будет переместиться в любую точку города на различном транспорте», - сказал первый зампред Мингорисполкома.
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Строительство новой линии метро идет на двух участках в Минске, где работают около 700 человек.
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