«Я даже думала о суициде». Психолог отвечает читательнице, которая считает, что мать разрушила ее жизнь

Источник материала: Tut.by

Наша читательница признается, что даже задумывалась о суициде из-за сложных отношений с матерью. При этом она сама уже давно взрослый человек, воспитывает сына и должна жить своей жизнью, не оглядываясь на детские обиды… Но не выходит. Как разорвать связь с мамой, которая давно не приносит ничего, кроме страданий, рассказывает психолог.

Потерять близкого человека просто, а вот вернуть эмоциональную связь или найти такую же прочную новую — задача не самая простая. Возможно, не стоит геройствовать и пробовать самостоятельно разобраться с проблемой, которая кажется вам нерешаемой. Мы предлагаем вам профессиональную помощь от психологов из Центра успешных отношений. Вы присылаете нам свою историю, а мы публикуем ее с комментариями специалистов. Чтобы мы лучше понимали суть проблемы, пожалуйста, высылайте максимально подробные (разумеется, насколько это уместно лично для вас) рассказы. А мы сделаем все возможное, чтобы хорошее настроение, гармония и покой вернулись в ваш дом. Анонимность писем гарантирована. Мы ждем ваших писем по адресу lina@tutby.com. Чтобы ваше письмо не потерялось, пожалуйста, укажите в теме письма «Моя история».

— Мне 34 года, и моя жизнь превращается в ад из-за моей матери.

В детстве мы с мамой были близки — примерно до моих лет девяти-десяти. Когда я выросла, мама начала жить своей жизнью, но при этом частенько меня оскорбляла и била, хотя я была послушной девочкой, как мне кажется. Я всегда ее боялась и постепенно начала понимать, что у меня не осталось к ней любви, есть только страх. Она очень авторитарная личность или, может, она мне это внушила — я не знаю.





Я достаточно рано вышла замуж, родила сына. Когда мне было 20, муж умер, я осталась с ребенком одна. Мама поддерживала, но только деньгами. Она всегда ими поддерживала и потом этим же меня попрекала. Так всю жизнь — сначала помощь, потом оскорбления и упреки за нее.

Я терпела и молчала лет до 27, а потом всё: я не выдержала, сорвалась. Жизнь пошла под откос, я сделала глупость, и у меня появился условный срок — мама нанимала адвоката и платила ему. После я не могла найти работу и жилье, было много неурядиц. Мама помогла с поиском квартиры и переехала к нам с сыном на ПМЖ. После этого моя жизнь стала абсолютным кошмаром.

За это время я не вышла замуж, не построила карьеру, ничего. Нет, я не перекладываю вину за свою неудачливость ни на кого. Но мама влезает во все сферы моей жизни, и я не могу больше перед ней унижаться, бесконечно слушать ее проповеди. Я считаю, что советовать может тот, кто сам чего-то стоит и добился многого, но она одинокая, несчастная, ни подружек, ни семьи. А я не хочу так жить!

Не хочу жить по ее приказам. Теперь она переключилась на внука: «строит» его и воспитывает под себя, покупает дорогими гаджетами его любовь. А я теперь просто никто… Пыталась с ней найти общий язык, усаживала за стол переговоров, но все тщетно.





Сейчас я просто прошу ее оставить меня в покое. Дать возможность мне жить и думать самостоятельно. Уйти на съемную квартиру я не могу, мне мешает чувство вины, она мне его внушила с детства. К тому же не знаю, как объяснить сыну, что мы съезжаем из хорошего жилья, к которому он привык, и прекращаем общение с бабушкой.

Хуже всего, что я становлюсь на нее похожей по отношению к собственному ребенку — и это страшно. Мы постоянно ругаемся, и я боюсь вырастить монстра. Конечно, мама на моем фоне выглядит для него лучше, чем я. Я же нервная, ору, требую порядка, у меня нет столько денег, как у нее.

Она портит уже третье поколение нашей семьи. У нас никогда не было близких отношений, праздников, поддержки, любви… Одни только деньги. Она пахала для нас, а мы, неблагодарные, все профукали. Помогите мне разобраться в своей голове и понять, как разорвать отношения с матерью. Даже о суициде думала, но вроде бы это прошло. Надеюсь на вашу помощь.

Комментарий психолога:

Сергей Жадько, психолог «Центра успешных отношений» Фото: предоставлено Сергеем Жадько

— Я прочитал историю вашей жизни и слышу в ней крик вашего раненого внутреннего ребенка.

Да, действительно, причиной ваших страданий стали ваши отношения с родителями, и, в частности, с мамой. Но сейчас вы уже взрослая и сами несете ответственность за свою жизнь и за то, что с вами происходит.

В вашем письме вы очень часто говорите фразу «я не могу». Как правило, за этой фразой всегда стоит вторичная (скрытая) выгода, и ее можно расшифровать как «я не хочу». Позиция взрослого человека — «я могу, я способен», возможно «я не умею» (но если он не умеет, то учится — и делает).

В отношениях с мамой вы играете в треугольник Карпмана. Вы занимаете позицию жертвы, а она агрессора. Но для того чтобы построить свою здоровую семью, вам важно заставить себя жить отдельно от нее и воспитывать своего сына так, как вы считаете нужным. Вы способны выстроить границы в отношениях со своей мамой и жить так, как хотите именно вы.

Важно понять: дальнейшее нахождение в этих токсичных отношениях влияет не только на вас, но и на формирование психики вашего сына.

И раз родители не дали любви — вам нужно самой в себе сформировать заботливого, поддерживающего родителя, чтобы проявился ваш свободный внутренний ребёнок и зрелый взрослый.

Рекомендую вам ознакомиться с основами транзактного анализа — почитать про травму внутреннего ребенка и про то, как сформировать в себе заботливого, поддерживающего родителя. Также рекомендую вам прочитать, что такое треугольник Карпмана и как из него выходить. И книгу Карен Хорни «Невротическая личность нашего времени», а также Сьюзен Форвард «Токсичные родители».

Помните, что вы молодая женщина, и вы способны построить здоровые отношения с мужчиной и создать свою семью, в которой вы будете счастливы. Также у вас есть сын, для которого важно показывать здоровый пример.

Верьте в себя, даже если сейчас вам очень трудно, ведь вы уже начали действовать, написав это письмо. И помните, что всегда есть люди, способные вам помочь, и любую трудную ситуацию можно разрешить. Чтобы найти поддержку на пути к изменениям в жизни, рекомендую обратиться к психологу либо посещать групповую терапию.