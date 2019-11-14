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Евросоюз изменил дизайн шенгенских виз

15.11.2019 09:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Визы нового образца начали получать белорусы в посольствах Чехии и Германии.

В Евросоюзе в 2017 году приняли решение изменить визовую наклейку в целях безопасности, сообщает TUT.by.

В Совете ЕС отмечали, что наклейка не менялась 20 лет, участились случаи мошенничества. Поэтому во избежание подделок было решено изменить дизайн и усилить защиту.

Других посольствах действуют и старые визы, разницы в их применении нет. Визовая наклейка отличается только внешним видом.

Виза старого образца

Виза нового образца

 
 
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Визы нового образца начали получать белорусы в посольствах Чехии и Германии.
 
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