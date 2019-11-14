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Евросоюз изменил дизайн шенгенских виз
Источник материала: БДГ
Визы нового образца начали получать белорусы в посольствах Чехии и Германии.
В Евросоюзе в 2017 году приняли решение изменить визовую наклейку в целях безопасности, сообщает
В Совете ЕС
Других посольствах действуют и старые визы, разницы в их применении нет. Визовая наклейка отличается только внешним видом.
Виза старого образца
Виза нового образца
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Визы нового образца начали получать белорусы в посольствах Чехии и Германии.
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