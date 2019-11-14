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Белоруски рассказали, какие истории у них связаны с песнями группы «Би-2»
Источник материала: Tut.by
У каждого есть своя любимая песня (или даже несколько), слова которой мы знаем наизусть и можем подпеть, услышав лишь первые ноты. В преддверии
«Мы орем песни, и тут нас останавливает патруль»
У Влады Соболевской из Минска история такая. Пару лет назад они с друзьями арендовали в Будапеште автомобиль. Их туристические поездки часто сопровождают песни «Би-2», этот раз не был исключением.
— Мы едем по пустой магистрали за городом, кричим припевы и куплеты в открытые окна — и тут резкий звук мигалки: нас остановил патруль. Полицейский начал что-то резво объяснять на венгерском. Фраза из разряда «хеллоу офисер, кен ви толк инглиш плис?» вызвала глубокий вздох офицера, а его лицо приняло выражение чего-то среднего между «боже, ну шо ж вы такие деревянные» и уставшим «ну, понеслась».
Мы были готовы рушить языковые барьеры гугл-переводчиком и скидываться на маячивший штраф за превышение, но случилось то, чего никто не мог ожидать: офицер с легким акцентом произнес по-русски: «Ладно, ребята. Русский рок — есть, штрафа — нет. Отпускаю с предупреждением, счастливого пути.
„Мой рок-н-ролл“ перед экзаменом помог разрядить обстановку»
Янкова Кристина из Марьиной Горки вспоминает вступительные экзамены в БГУКИ в июле 2006 года. Тогда она жутко волновалась, в голове прокручивались тексты басни, прозы, песни.
— И, как назло, всем не до меня. Вдруг со мной заговорил парень, который сидел рядом. Мы болтаем, и тут он берет в руки картонную коробку (реквизит для вступительного) и настукивает мелодию, предлагает спеть. «Я петь не умею», — ответила я. «Это не страшно, я помогу». Он настукивает «Мой рок-н-ролл». Кто ж не знает этих слов?!
Один момент — и в коридоре перед аудиторией, где проходит самый важный экзамен, воздух моментально разрядился. Тогда я выдохнула и поняла, что поступаю туда, где мое место. А ребята, которые нам тогда подпевали, стали моими одногруппниками. Идут годы, но, когда мы встречаемся, всегда поем это песню.
«На концерте текли слезы — папа считает, оттого что барабанщик попал палочками мне по голове»
Оксана Черникова из Минска рассказывает, что ее дедушка очень любил фильм «Брат-2» — его они смотрели часто. Естественно, песни «Варвара», «Счастье» и «Полковнику никто не пишет» намертво впечатались в мозг.
— В 2018 году я в первый раз попала на концерт группы и еще больше влюбилась в артистов. В том же году мы всей семьей поехали в «Олимпийский», чтобы и они вживую увидели Левины танцы. Я была в первом ряду. Впечатления от крутости момента, от шоу и артистов не передать. Скажу лишь, что на «Молитве» я не могла дышать. Обернулась назад: огромное количество людей, каждый держит фонарик в руке, и 30-тысячная толпа поет в унисон. Я расплакалась от счастья. Хотя папа считает, что слезы были оттого, что барабанщик группы, бросая палочки в зал, случайно попал мне по голове (смеется).
«Я думала, это позор, но тут ко мне подошел парень моей мечты»
Катерина Сосновская из Минска вспоминает историю из своего подросткового возраста.
— И (надо же такому случиться) парень, который мне очень нравился, но не обращал на меня внимания, оказался на соседних местах. А я на рок-концерте… с мамой. Зал подпевал всем песням, но, когда зазвучал кавер на «Снег кружится», никто не знал слов. Никто, кроме моей мамы.
Она встала на скамейку и спела от начала и до конца. В тот момент мне хотелось провалиться под землю, я думала, это позор. Но парень моей мечты подошел знакомиться со словами: «Привет. А у тебя крутая мама!».
«Фестиваль в Бобруйске город обсуждал еще месяц»
Настя Рекиш из Минска (родилась в Бобруйске) говорит, что есть такие люди, которые, бывает, меняют в твоей жизни всю систему координат. Настя вот не любила раньше музыку. «Но жить в Бобруйске и не слушать „Би-2“ — как это?» — задает вопрос девушка.
— Впервые встретилась с группой, когда работала журналистом. Это было в 2012 году, «Би-2» давали в Бобруйске концерт, а Шура зашел в свою школу: с учителями поздороваться, за партой посидеть.
Я тогда удивилась, что настолько известный человек может быть без понтов. Мне потом его учительница сказала, что он часто сюда заходит, но тихонько, без журналистов.
Какой концерт они тогда бахнули — не передать. Группа любит родной город, часто дает концерты бесплатно. Это внимание к корням не может не подкупать. В прошлом году
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У каждого есть своя любимая песня (или даже несколько), слова которой мы знаем наизусть и можем подпеть, услышав лишь первые ноты. Мы попросили белорусок рассказать...
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