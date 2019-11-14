Белоруски рассказали, какие истории у них связаны с песнями группы «Би-2»

Источник материала: Tut.by

У каждого есть своя любимая песня (или даже несколько), слова которой мы знаем наизусть и можем подпеть, услышав лишь первые ноты. В преддверии большого минского концерта «Би-2» мы попросили белорусок рассказать истории, которые связаны с треками Левы и Шуры — музыкантов родом из Бобруйска.



«Би-2» на концерте в Минске. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Павел Поташников, TUT.BY

«Мы орем песни, и тут нас останавливает патруль»

У Влады Соболевской из Минска история такая. Пару лет назад они с друзьями арендовали в Будапеште автомобиль. Их туристические поездки часто сопровождают песни «Би-2», этот раз не был исключением.

— Мы едем по пустой магистрали за городом, кричим припевы и куплеты в открытые окна — и тут резкий звук мигалки: нас остановил патруль. Полицейский начал что-то резво объяснять на венгерском. Фраза из разряда «хеллоу офисер, кен ви толк инглиш плис?» вызвала глубокий вздох офицера, а его лицо приняло выражение чего-то среднего между «боже, ну шо ж вы такие деревянные» и уставшим «ну, понеслась».

Мы были готовы рушить языковые барьеры гугл-переводчиком и скидываться на маячивший штраф за превышение, но случилось то, чего никто не мог ожидать: офицер с легким акцентом произнес по-русски: «Ладно, ребята. Русский рок — есть, штрафа — нет. Отпускаю с предупреждением, счастливого пути.

„Мой рок-н-ролл“ перед экзаменом помог разрядить обстановку»

Янкова Кристина из Марьиной Горки вспоминает вступительные экзамены в БГУКИ в июле 2006 года. Тогда она жутко волновалась, в голове прокручивались тексты басни, прозы, песни.

— И, как назло, всем не до меня. Вдруг со мной заговорил парень, который сидел рядом. Мы болтаем, и тут он берет в руки картонную коробку (реквизит для вступительного) и настукивает мелодию, предлагает спеть. «Я петь не умею», — ответила я. «Это не страшно, я помогу». Он настукивает «Мой рок-н-ролл». Кто ж не знает этих слов?!

Один момент — и в коридоре перед аудиторией, где проходит самый важный экзамен, воздух моментально разрядился. Тогда я выдохнула и поняла, что поступаю туда, где мое место. А ребята, которые нам тогда подпевали, стали моими одногруппниками. Идут годы, но, когда мы встречаемся, всегда поем это песню.



«Би-2» на концерте в Москве. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«На концерте текли слезы — папа считает, оттого что барабанщик попал палочками мне по голове»

Оксана Черникова из Минска рассказывает, что ее дедушка очень любил фильм «Брат-2» — его они смотрели часто. Естественно, песни «Варвара», «Счастье» и «Полковнику никто не пишет» намертво впечатались в мозг.



Потом появились фильмы «Квартета И», и тоже стали любимыми.

— В 2018 году я в первый раз попала на концерт группы и еще больше влюбилась в артистов. В том же году мы всей семьей поехали в «Олимпийский», чтобы и они вживую увидели Левины танцы. Я была в первом ряду. Впечатления от крутости момента, от шоу и артистов не передать. Скажу лишь, что на «Молитве» я не могла дышать. Обернулась назад: огромное количество людей, каждый держит фонарик в руке, и 30-тысячная толпа поет в унисон. Я расплакалась от счастья. Хотя папа считает, что слезы были оттого, что барабанщик группы, бросая палочки в зал, случайно попал мне по голове (смеется).

«Я думала, это позор, но тут ко мне подошел парень моей мечты»

Катерина Сосновская из Минска вспоминает историю из своего подросткового возраста.



Тогда ей было 13 или 14 лет, и она была на концерте «Би-2» в родном Витебске.

— И (надо же такому случиться) парень, который мне очень нравился, но не обращал на меня внимания, оказался на соседних местах. А я на рок-концерте… с мамой. Зал подпевал всем песням, но, когда зазвучал кавер на «Снег кружится», никто не знал слов. Никто, кроме моей мамы.

Она встала на скамейку и спела от начала и до конца. В тот момент мне хотелось провалиться под землю, я думала, это позор. Но парень моей мечты подошел знакомиться со словами: «Привет. А у тебя крутая мама!».



«Би-2» на концерте в Москве. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Фестиваль в Бобруйске город обсуждал еще месяц»

Настя Рекиш из Минска (родилась в Бобруйске) говорит, что есть такие люди, которые, бывает, меняют в твоей жизни всю систему координат. Настя вот не любила раньше музыку. «Но жить в Бобруйске и не слушать „Би-2“ — как это?» — задает вопрос девушка.

— Впервые встретилась с группой, когда работала журналистом. Это было в 2012 году, «Би-2» давали в Бобруйске концерт, а Шура зашел в свою школу: с учителями поздороваться, за партой посидеть.

Я тогда удивилась, что настолько известный человек может быть без понтов. Мне потом его учительница сказала, что он часто сюда заходит, но тихонько, без журналистов.



Фото Андрея Журавлева, komkur.info

Какой концерт они тогда бахнули — не передать. Группа любит родной город, часто дает концерты бесплатно. Это внимание к корням не может не подкупать. В прошлом году было такое шоу , какого в Бобруйске вообще никто не видел. Туда приехала вся Беларусь, из России даже люди ехали специально. Но там не было меня. Мы остались дома, потому что надо было побыть с племянниками. Как мы переживали! Смотрели сториз с фестиваля, а потом психанули, врубили песни «Би-2» на компе и танцевали дома с детьми на руках. Громко пели, ведь соседи все равно не слышали, потому что были на концерте. Тот день город обсуждал еще месяц, каждый хотел поделиться впечатлениями.

«Би-2» выступят с новым шоу NewBest Когда: 6 июня 2020 года, суббота Где: «Минский стадион «Динамо» Сколько: от 37 до 73 рублей Купить билет

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