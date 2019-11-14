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Ставка рефинансирования снизилась. Как это отразилось на «коротких» вкладах в рублях

15.11.2019 09:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Наш сегодняшний обзор депозитов в национальной валюте несет в себе две новости для вкладчиков: ставки на месяц стали выгоднее, ставки на год дружно продолжают сокращаться. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали наиболее привлекательные предложения по «коротким» вкладам в каждом из банков.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вклады до 35 дней

В сегменте вкладов на 35 дней картина выглядит неоднозначно. Все, кто поднял ставки, находятся выше планки в 9,5% годовых. Остальные либо продолжают выжидать и не двигать ставки, либо снижают в сторону 8,7% годовых.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,8% годовых (РРБ-Банк, Цептер Банк), самая низкая ставка — 6% годовых (Технобанк).

Банк, вклад

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Отзывный/безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 8,8% (-0,15%), 8,65% безотзывный

РРБ-Банк,

Безотзывный на 35 дней

 9,72% (+0,08%), 9,8% безотзывный

Белагропромбанк,

Стандарт

9,4% (-0,5%), 8,9%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Универсальный

9,4% (+0,1%), 9,5%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор

8,7% (-), 8,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

9% (-), 9%

безотзывный

БТА Банк,

БТА Мини Online

9,5% (+0,2%), 9,7%

безотзывный

Банк Решение,

Формула успеха

9,61% (-), 9,61%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс

9% (-0,3%), 8,7%

безотзывный

Паритетбанк,

Практичный

9,5% (-0,8%), 8,7%

безотзывный

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online

9,72% (-0,5%), 9,2%

безотзывный

Технобанк,

е-Соло

6% (-), 6%

отзывный

Цептер Банк,

Цептер Аккорд +

9,72% (+0,08%), 9,8%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Банк ВТБ (Беларусь) ,

ВТБ-Enter (безотзывный)

 8,8% (-0,15%), 8,65%

РРБ-Банк,

Безотзывный на 35 дней (безотзывный)

 9,72% (+0,08%), 9,8%

Белагропромбанк,

Стандарт (безотзывный)

9,4% (-0,5%), 8,9%

Банк БелВЭБ,

Универсальный (безотзывный)

9,4% (+0,1%), 9,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

8,7% (-), 8,7%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

9% (-), 9%

БТА Банк,

БТА Мини Online (безотзывный)

9,5% (+0,2%), 9,7%

Банк Решение,

Формула успеха (безотзывный)

9,61% (-), 9,61%

Идея Банк,

Фирменный онлайн плюс (безотзывный)

9% (-0,3%), 8,7%

Паритетбанк,

Практичный (безотзывный)

9,5% (-0,8%), 8,7%

Статусбанк,

Расчетливые бабки — online (безотзывный)

9,72% (-0,5%), 9,2%

Технобанк,

е-Соло (отзывный)

6% (-), 6%

Цептер Банк,

Цептер Аккорд + (безотзывный)

9,72% (+0,08%), 9,8%

Вклады до 400 дней

В сегменте вкладов сроком на год все, у кого была ставка 12,87% годовых, сократили возможность заработка до 12,7% годовых. Остальные либо дружно подтягиваются к цифре 12,5% годовых, либо не переходят порог в 12% годовых.

Самая низкая ставка в данном сегменте составляет 7,05% годовых (Идея Банк), самая высокая — 12,7% годовых (Белорусский народный банк, РРБ-Банк, Банк ВТБ (Беларусь), БТА Банк, Цептер Банк и Франсабанк).

Банк, вклад

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Отзывный/

безотзывный

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее

 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный

РРБ-Банк,

Безотзывный 395 дней

 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь),

ВТБ-Enter

 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад

11,5% (-0,1%), 11,4%

безотзывный

Белагропромбанк,

Стандарт

11,85% (-0,35%), 11,5%

безотзывный

Беларусбанк,

Урожайный

11,95% (-), 11,95%

безотзывный

Банк БелВЭБ,

Универсальный

12,4% (+0,1%), 12,5%

безотзывный

Белгазпромбанк,

Марафон

12,6% (-0,1%), 12,5%

безотзывный

Белинвестбанк,

Личный выбор

11,95% (-), 11,95%

безотзывный

БПС-Сбербанк,

Сохраняй

10% (-), 10%

безотзывный

БТА Банк,

БТА+

12,87% (-), 12,7%

безотзывный

Банк Решение,

Online-решение

12,87% (-0,37%), 12,5%

безотзывный

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12

7,15% (-0,1%), 7,05%

отзывный

Банк Дабрабыт,

Капитальный

12% (-), 12%

безотзывный

МТБанк,

МТБелки online

12,55% (-0,05%), 12,5%

безотзывный

Паритетбанк,

Клевер

12,7% (-0,2%), 12,5%

безотзывный

Приорбанк,

Выше.net

12,6% (-0,1%), 12,5%

безотзывный

Статусбанк,

Бережливые бабки

12,8% (-0,8%), 12%

безотзывный

Технобанк,

е-Максимум

9,5% (-), 9,5%

безотзывный

Франсабанк,

Верный расчет

12,87% (-0,17%), 12,7%

безотзывный

Цептер Банк,

Цептер Симфония

12,87% (-0,17%), 12,7%

безотзывный

Банк, вклад

Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня

Белорусский народный банк,

Вклад в будущее (безотзывный)

 12,87% (-0,17%), 12,7%

РРБ-Банк,

Безотзывный 395 дней (безотзывный)

 12,87% (-0,17%), 12,7%

Банк ВТБ,

ВТБ-Enter (безотзывный)

 12,87% (-0,17%), 12,7%

Альфа-Банк,

Альфа-Вклад (безотзывный)

11,5% (-0,1%), 11,4%

Белагропромбанк,

Стандарт (безотзывный)

11,85% (-0,35%), 11,5%

Беларусбанк,

Урожайный (безотзывный)

11,95% (-), 11,95%

Банк БелВЭБ,

Универсальный (безотзывный)

12,4% (+0,1%), 12,5%

Белгазпромбанк,

Марафон (безотзывный)

12,6% (-0,1%), 12,5%

Белинвестбанк,

Личный выбор (безотзывный)

11,95% (-), 11,95%

БПС-Сбербанк,

Сохраняй (безотзывный)

10% (-), 10%

БТА Банк,

БТА+ (безотзывный)

12,87% (-), 12,7%

Банк Решение,

Online-решение (безотзывный)

12,87% (-0,37%), 12,5%

Идея Банк,

Фирменный онлайн 12 (отзывный)

7,15% (-0,1%), 7,05%

Банк Дабрабыт,

Капитальный (безотзывный)

12% (-), 12%

МТБанк,

МТБелки online (безотзывный)

12,55% (-0,05%), 12,5%

Паритетбанк,

Клевер (безотзывный)

12,7% (-0,2%), 12,5%

Приорбанк,

Выше.net (безотзывный)

12,6% (-0,1%), 12,5%

Статусбанк,

Бережливые бабки (безотзывный)

12,8% (-0,8%), 12%

Технобанк,

е-Максимум (безотзывный)

9,5% (-), 9,5%

Франсабанк,

Верный расчет (безотзывный)

12,87% (-0,17%), 12,7%

Цептер Банк,

Цептер Симфония (безотзывный)

12,87% (-0,17%), 12,7%

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