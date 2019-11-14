Ставка рефинансирования снизилась. Как это отразилось на «коротких» вкладах в рублях

Источник материала: Tut.by

Наш сегодняшний обзор депозитов в национальной валюте несет в себе две новости для вкладчиков: ставки на месяц стали выгоднее, ставки на год дружно продолжают сокращаться. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали наиболее привлекательные предложения по «коротким» вкладам в каждом из банков.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Вклады до 35 дней

В сегменте вкладов на 35 дней картина выглядит неоднозначно. Все, кто поднял ставки, находятся выше планки в 9,5% годовых. Остальные либо продолжают выжидать и не двигать ставки, либо снижают в сторону 8,7% годовых.

Самая выгодная ставка в данном сегменте составляет 9,8% годовых ( РРБ-Банк , Цептер Банк ), самая низкая ставка — 6% годовых ( Технобанк ).

Банк, вклад Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Отзывный/безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 8,8% (-0,15%), 8,65% безотзывный РРБ-Банк, Безотзывный на 35 дней 9,72% (+0,08%), 9,8% безотзывный Белагропромбанк, Стандарт 9,4% (-0,5%), 8,9% безотзывный Банк БелВЭБ, Универсальный 9,4% (+0,1%), 9,5% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор 8,7% (-), 8,7% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй 9% (-), 9% безотзывный БТА Банк, БТА Мини Online 9,5% (+0,2%), 9,7% безотзывный Банк Решение, Формула успеха 9,61% (-), 9,61% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн плюс 9% (-0,3%), 8,7% безотзывный Паритетбанк, Практичный 9,5% (-0,8%), 8,7% безотзывный Статусбанк, Расчетливые бабки — online 9,72% (-0,5%), 9,2% безотзывный Технобанк, е-Соло 6% (-), 6% отзывный Цептер Банк, Цептер Аккорд + 9,72% (+0,08%), 9,8% безотзывный

Банк, вклад Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Банк ВТБ (Беларусь) , ВТБ-Enter (безотзывный) 8,8% (-0,15%), 8,65% РРБ-Банк, Безотзывный на 35 дней (безотзывный) 9,72% (+0,08%), 9,8% Белагропромбанк, Стандарт (безотзывный) 9,4% (-0,5%), 8,9% Банк БелВЭБ, Универсальный (безотзывный) 9,4% (+0,1%), 9,5% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 8,7% (-), 8,7% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 9% (-), 9% БТА Банк, БТА Мини Online (безотзывный) 9,5% (+0,2%), 9,7% Банк Решение, Формула успеха (безотзывный) 9,61% (-), 9,61% Идея Банк, Фирменный онлайн плюс (безотзывный) 9% (-0,3%), 8,7% Паритетбанк, Практичный (безотзывный) 9,5% (-0,8%), 8,7% Статусбанк, Расчетливые бабки — online (безотзывный) 9,72% (-0,5%), 9,2% Технобанк, е-Соло (отзывный) 6% (-), 6% Цептер Банк, Цептер Аккорд + (безотзывный) 9,72% (+0,08%), 9,8%

Вклады до 400 дней

В сегменте вкладов сроком на год все, у кого была ставка 12,87% годовых, сократили возможность заработка до 12,7% годовых. Остальные либо дружно подтягиваются к цифре 12,5% годовых, либо не переходят порог в 12% годовых.

Самая низкая ставка в данном сегменте составляет 7,05% годовых ( Идея Банк ), самая высокая — 12,7% годовых ( Белорусский народный банк , РРБ-Банк , Банк ВТБ (Беларусь) , БТА Банк , Цептер Банк и Франсабанк ).

Банк, вклад Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Отзывный/ безотзывный Белорусский народный банк, Вклад в будущее 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный РРБ-Банк, Безотзывный 395 дней 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь), ВТБ-Enter 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный Альфа-Банк, Альфа-Вклад 11,5% (-0,1%), 11,4% безотзывный Белагропромбанк, Стандарт 11,85% (-0,35%), 11,5% безотзывный Беларусбанк, Урожайный 11,95% (-), 11,95% безотзывный Банк БелВЭБ, Универсальный 12,4% (+0,1%), 12,5% безотзывный Белгазпромбанк, Марафон 12,6% (-0,1%), 12,5% безотзывный Белинвестбанк, Личный выбор 11,95% (-), 11,95% безотзывный БПС-Сбербанк, Сохраняй 10% (-), 10% безотзывный БТА Банк, БТА+ 12,87% (-), 12,7% безотзывный Банк Решение, Online-решение 12,87% (-0,37%), 12,5% безотзывный Идея Банк, Фирменный онлайн 12 7,15% (-0,1%), 7,05% отзывный Банк Дабрабыт, Капитальный 12% (-), 12% безотзывный МТБанк, МТБелки online 12,55% (-0,05%), 12,5% безотзывный Паритетбанк, Клевер 12,7% (-0,2%), 12,5% безотзывный Приорбанк, Выше.net 12,6% (-0,1%), 12,5% безотзывный Статусбанк, Бережливые бабки 12,8% (-0,8%), 12% безотзывный Технобанк, е-Максимум 9,5% (-), 9,5% безотзывный Франсабанк, Верный расчет 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный Цептер Банк, Цептер Симфония 12,87% (-0,17%), 12,7% безотзывный

Банк, вклад Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня Белорусский народный банк, Вклад в будущее (безотзывный) 12,87% (-0,17%), 12,7% РРБ-Банк, Безотзывный 395 дней (безотзывный) 12,87% (-0,17%), 12,7% Банк ВТБ, ВТБ-Enter (безотзывный) 12,87% (-0,17%), 12,7% Альфа-Банк, Альфа-Вклад (безотзывный) 11,5% (-0,1%), 11,4% Белагропромбанк, Стандарт (безотзывный) 11,85% (-0,35%), 11,5% Беларусбанк, Урожайный (безотзывный) 11,95% (-), 11,95% Банк БелВЭБ, Универсальный (безотзывный) 12,4% (+0,1%), 12,5% Белгазпромбанк, Марафон (безотзывный) 12,6% (-0,1%), 12,5% Белинвестбанк, Личный выбор (безотзывный) 11,95% (-), 11,95% БПС-Сбербанк, Сохраняй (безотзывный) 10% (-), 10% БТА Банк, БТА+ (безотзывный) 12,87% (-), 12,7% Банк Решение, Online-решение (безотзывный) 12,87% (-0,37%), 12,5% Идея Банк, Фирменный онлайн 12 (отзывный) 7,15% (-0,1%), 7,05% Банк Дабрабыт, Капитальный (безотзывный) 12% (-), 12% МТБанк, МТБелки online (безотзывный) 12,55% (-0,05%), 12,5% Паритетбанк, Клевер (безотзывный) 12,7% (-0,2%), 12,5% Приорбанк, Выше.net (безотзывный) 12,6% (-0,1%), 12,5% Статусбанк, Бережливые бабки (безотзывный) 12,8% (-0,8%), 12% Технобанк, е-Максимум (безотзывный) 9,5% (-), 9,5% Франсабанк, Верный расчет (безотзывный) 12,87% (-0,17%), 12,7% Цептер Банк, Цептер Симфония (безотзывный) 12,87% (-0,17%), 12,7%

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