Ставка рефинансирования снизилась. Как это отразилось на «коротких» вкладах в рублях

Наш сегодняшний обзор депозитов в национальной валюте несет в себе две новости для вкладчиков: ставки на месяц стали выгоднее, ставки на год дружно продолжают сокращаться. FINANCE.TUT.BY вместе с currency.com выбрали наиболее привлекательные предложения по «коротким» вкладам в каждом из банков.
Вклады до 35 дней
В сегменте вкладов на 35 дней картина выглядит неоднозначно. Все, кто поднял ставки, находятся выше планки в 9,5% годовых. Остальные либо продолжают выжидать и не двигать ставки, либо снижают в сторону 8,7% годовых.
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
Отзывный/безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь),
ВТБ-Enter
8,8% (-0,15%), 8,65%
безотзывный
РРБ-Банк,
Безотзывный на 35 дней
9,72% (+0,08%), 9,8%
безотзывный
Белагропромбанк,
Стандарт
9,4% (-0,5%), 8,9%
безотзывный
Банк БелВЭБ,
Универсальный
9,4% (+0,1%), 9,5%
безотзывный
Белинвестбанк,
Личный выбор
8,7% (-), 8,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк,
Сохраняй
9% (-), 9%
безотзывный
БТА Банк,
БТА Мини Online
9,5% (+0,2%), 9,7%
безотзывный
Банк Решение,
Формула успеха
9,61% (-), 9,61%
безотзывный
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс
9% (-0,3%), 8,7%
безотзывный
Паритетбанк,
Практичный
9,5% (-0,8%), 8,7%
безотзывный
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online
9,72% (-0,5%), 9,2%
безотзывный
Технобанк,
е-Соло
6% (-), 6%
отзывный
Цептер Банк,
Цептер Аккорд +
9,72% (+0,08%), 9,8%
безотзывный
Банк, вклад
Ставка в октябре (изменение ставки), ставка сегодня
Банк ВТБ (Беларусь) ,
ВТБ-Enter (безотзывный)
8,8% (-0,15%), 8,65%
РРБ-Банк,
Безотзывный на 35 дней (безотзывный)
9,72% (+0,08%), 9,8%
Белагропромбанк,
Стандарт (безотзывный)
9,4% (-0,5%), 8,9%
Банк БелВЭБ,
Универсальный (безотзывный)
9,4% (+0,1%), 9,5%
Белинвестбанк,
Личный выбор (безотзывный)
8,7% (-), 8,7%
БПС-Сбербанк,
Сохраняй (безотзывный)
9% (-), 9%
БТА Банк,
БТА Мини Online (безотзывный)
9,5% (+0,2%), 9,7%
Банк Решение,
Формула успеха (безотзывный)
9,61% (-), 9,61%
Идея Банк,
Фирменный онлайн плюс (безотзывный)
9% (-0,3%), 8,7%
Паритетбанк,
Практичный (безотзывный)
9,5% (-0,8%), 8,7%
Статусбанк,
Расчетливые бабки — online (безотзывный)
9,72% (-0,5%), 9,2%
Технобанк,
е-Соло (отзывный)
6% (-), 6%
Цептер Банк,
Цептер Аккорд + (безотзывный)
9,72% (+0,08%), 9,8%
Вклады до 400 дней
В сегменте вкладов сроком на год все, у кого была ставка 12,87% годовых, сократили возможность заработка до 12,7% годовых. Остальные либо дружно подтягиваются к цифре 12,5% годовых, либо не переходят порог в 12% годовых.