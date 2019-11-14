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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жительница Молодечно, продавая телевизор, потеряла 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро Поверить неизвестному в интернете и лишаться целого состояния. Жительница Молодечно, продавая телевизор, потеряла 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. Неизвестный,...

Поверить неизвестному в интернете и лишаться целого состояния. Жительница Молодечно, продавая телевизор, потеряла 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. Неизвестный, представившись покупателем, попросил данные банковской карты, чтобы перечислить деньги. Однако злоумышленник убедил клиентку, что для транзакции ему нужны данные личного кабинета интернет-банкинга. Сайт финансового учреждения, куда перешла пострадавшая, оказался фишинговым. Мошенник воспользовался введенными логином и паролем и получил со счета потерпевшей деньги. Сейчас материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.