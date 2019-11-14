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Жительница Молодечно, продавая телевизор, потеряла 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро

15.11.2019 06:40 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Поверить неизвестному в интернете и лишаться целого состояния. Жительница Молодечно, продавая телевизор, потеряла 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. Неизвестный, представившись покупателем, попросил данные банковской карты, чтобы перечислить деньги. Однако злоумышленник убедил клиентку, что для транзакции ему нужны данные личного кабинета интернет-банкинга. Сайт финансового учреждения, куда перешла пострадавшая, оказался фишинговым. Мошенник воспользовался введенными логином и паролем и получил со счета потерпевшей деньги. Сейчас материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки.
 
 
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Поверить неизвестному в интернете и лишаться целого состояния. Жительница Молодечно, продавая телевизор, потеряла 20 тысяч долларов и 13,5 тысяч евро. Неизвестный,...
 
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