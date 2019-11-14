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Жительница Витебска потеряла свои сбережения в надежде помочь жителю Гавайских островов
Источник материала: БT37 тысяч рублей за виртуальный роман - жительница Витебска потеряла свои сбережения в надежде помочь жителю Гавайских островов. Виртуальный друг пояснил, что сейчас работает в авиации Афганистана и хочет вывезти все свои сбережения к любимой в Витебск. Увидеться с дамой мешает одна проблема - весь капитал, а это 150 тысяч долларов и 5 бриллиантов, зависли в одном из банков. Оказать помощь должна логистическая фирма, которая в скором времени связалась с доверчивой женщиной. По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.
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37 тысяч рублей за виртуальный роман - жительница Витебска потеряла свои сбережения в надежде помочь жителю Гавайских островов. Виртуальный друг пояснил, что...
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