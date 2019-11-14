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ГАИ выясняет обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске
Источник материала: БTНе убедился в безопасности маневра - ГАИ выясняет обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске. На этих кадрах, снятых с видеорегистратора, видно, как водитель за рулем "Шкода", поворачивая налево, не пропустил маршрутное такси. Очевидцы сообщают, что на месте ДТП была скорая. По факту аварии дорожная милиция проводит проверку.
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Не убедился в безопасности маневра - ГАИ выясняет обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске. На этих кадрах, снятых с видеорегистратора, видно, как водитель...
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