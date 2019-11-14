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ГАИ выясняет обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске

15.11.2019 06:30 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Не убедился в безопасности маневра - ГАИ выясняет обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске. На этих кадрах, снятых с видеорегистратора, видно, как водитель за рулем "Шкода", поворачивая налево, не пропустил маршрутное такси. Очевидцы сообщают, что на месте ДТП была скорая. По факту аварии дорожная милиция проводит проверку.
 
Теги: Минск
 
 
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Не убедился в безопасности маневра - ГАИ выясняет обстоятельства аварии на улице Горецкого в Минске. На этих кадрах, снятых с видеорегистратора, видно, как водитель...
 
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