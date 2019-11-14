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Мошенническая схема: витебчанка лишилась 37 тысяч рублей

15.11.2019 09:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Мошенническая схема: витебчанка лишилась 37 тысяч рублей
Фото из открытых источников

Витебчанка познакомилась на сайте с мужчиной. Тот якобы был беженцем из России, долго жил на Гавайских островах.

Спустя несколько дней знакомства виртуальный собеседник предложил белоруске перебраться к ней жить. По словам мужчины, в одном из банков у него «зависли» сбережения: $150 тыс. и пять бриллиантов. Нужно было помочь их достать. Для этого потребовались деньги.

Витебчанка перевела мошенникам в общей сложности 37 тысяч рублей. Лишь поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в милицию, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси. 

Мошенническая схема: витебчанка лишилась 37 тысяч рублей
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Теги: знакомства
 
 
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В Октябрьский РОВД Витебска обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что стала жертвой мошенников.
 
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