Мошенническая схема: витебчанка лишилась 37 тысяч рублей

Источник материала: Аргументы и факты

Витебчанка познакомилась на сайте с мужчиной. Тот якобы был беженцем из России, долго жил на Гавайских островах.

Спустя несколько дней знакомства виртуальный собеседник предложил белоруске перебраться к ней жить. По словам мужчины, в одном из банков у него «зависли» сбережения: $150 тыс. и пять бриллиантов. Нужно было помочь их достать. Для этого потребовались деньги.