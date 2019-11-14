Мошенническая схема: витебчанка лишилась 37 тысяч рублей

Витебчанка познакомилась на сайте с мужчиной. Тот якобы был беженцем из России, долго жил на Гавайских островах.
Спустя несколько дней знакомства виртуальный собеседник предложил белоруске перебраться к ней жить. По словам мужчины, в одном из банков у него «зависли» сбережения: $150 тыс. и пять бриллиантов. Нужно было помочь их достать. Для этого потребовались деньги.
Витебчанка перевела мошенникам в общей сложности 37 тысяч рублей. Лишь поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в милицию, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.