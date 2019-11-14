Медики назвали витамины, которые не сочетаются друг с другом

Источник материала: Газета Авангард





Несмотря на то что витамины несут в себе огромную пользу для организма, некоторые из них, по утверждению врачей, очень плохо сочетаются между собой.

Так, например, нельзя смешивать витамин С и В12, поскольку второй просто не усвоится организмом. Кроме того, переизбыток витамина С способен вызвать дефицит меди.

Но при этом витамин С и Е – «аскорбинка», которая будет воздействовать более эффективно.

Усилить действие витамина С поможет витамин Р.

А в случае переизбытка витамина В1 обостряются аллергические реакции. Последний лучше всего будет сочетаться с такими элементами, как магний и кальций, так как их присутствие заметно минимизирует растворимость этой добавки в воде.

По утверждениям медиков, В6 хорошо взаимодействует с рибофлавином, который имеет плохую сочетаемость с железом, цинком и медью.

Плохая идея употреблять витамин В6 вместе с В12, так как последний способствует его разрушению.

Фолиевые кислоты не рекомендуется совмещать с цинком, но зато можно с витамином С, поскольку он способствует ее удержанию в тканях.