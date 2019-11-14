Молодой человек, о котором пойдет речь в сегодняшней публикации, – натура неуемная, жаждущая приключений. В свой 21 год он уже дважды привлекался к уголовной ответственности. После отбытия наказания за совершение хулиганских действий, он продержался 6 месяцев до совершения нового.

Как позже признался молодой человек, в тот день он был сильно расстроен из-за расставания с девушкой и топил свою печаль в алкоголе. Затем направился на железнодорожный вокзал станции Жодино, чтобы уехать к другу, который проживал недалеко от остановочного пункта Красное Знамя. Находясь в тамбуре электропоезда, в приступе гнева на весь женский пол, стал бить по двери и разбил стекло. Подумав, что этого никто не заметил, хулиган спокойно вышел на своей остановке. Позже, давая показания сотрудникам милиции, парень во всем признался. Стоимость разбитого стекла межтамбурной двери составила 66 копеек, ремонтных работ на 9 рублей 18 копеек. Ущерб, причиненный Минскому отделению Белорусской железной дороги, молодой человек возместил.

По приговору суда Смолевичского района злоумышленник, за порчу имущества на общественном транспорте при отсутствии признаков более тяжкого преступления (ст. 341 УК РБ), приговорен к штрафу в размере 60 базовых величин (1530 рублей). Дорогой урок, остается надеяться, что он пойдет впрок.

Ольга ЧЕРЕПАНСКАЯ, заместитель Минского транспортного прокурора.