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Превышение радиационного фона обнаружили работники полигона "Тростенецкий"
Источник материала: БTПревышение радиационного фона обнаружили работники полигона "Тростенецкий" в одном из мусоровозов в Минске. Выгрузка груза показала, что в пакете с мусором находятся медпрепараты - йод-131 4-го класса опасности, период полураспада которого составляет 8 суток. По протоколу обнаруженные вещества будут утилизированы. В МЧС заявили, что угрозы для людей и окружающей среды нет.
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Превышение радиационного фона обнаружили работники полигона "Тростенецкий" в одном из мусоровозов в Минске. Выгрузка груза показала, что в пакете с мусором...
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