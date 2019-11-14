Депутату-«фанату Лукашенко» подарили платок, чтобы он вытирал слёзы, слушая президента

Источник материала: KYKY

Сопредседатель «Беларуской христианской демократии» Виталий Рымашевский в эфире БТ участвовал в дебатах с депутатом Игорем Марзалюком, известным интернету как «самый преданный фанат Лукашенко». Запись велась в Могилеве. Рымашевский выступал доверенным лицом кандидата Олега Аксенова.

В самом конце своего спича Рымашевский решил пройтись по заслугам Марзалюка и вручить ему презент – носовой платок, чтобы депутат утирал слезы, слушая президента. «Знаете, декрет о «тунеядцах», повышение пенсионного возраста, не отмена транспортного налога, другие поборы с граждан – это все, что сделал господин Марзалюк. Нет, он даже этого не делал, а молча за это голосовал. Все, что мы о нем знаем, – он плачет, когда выступает Александр Лукашенко.

Сегодня от имени избирателей я хочу подарить ему [Игорю Марзалюку] носовой платок. Он ему еще понадобится, потому что, как мы знаем, наверное, он уже назначен в Палату представителей, и Александр Григорьевич там будет выступать», – заявил Рымашевский. Марзалюк гордо промолчал. Нужный момент в видео начинается с отметки 14:20:

Откуда взялся мем «самый преданный фанат Лукашенко»?

Мем родился в апреле 2019 года. Депутат со слезами на глазах слушал речь Александра Лукашенко, пока тот обращался с Посланием народу и парламенту и рассказывал о независимости Беларуси. И аплодировал Марзалюк громче всех. Потом, когда видео завирусилось и о нем написали почти все беларуские СМИ, депутату пришлось объяснить столь эмоциональную реакцию: со слов Марзалюка, все дело в том, что он – экстраверт.

А ещё Марзалюк – певец

Несколько недель назад Игорь Марзалюк выпустил свою дебютную сольную песню «Мой путь – ваш выбор». В песне есть строчка «Я залижу свои раны, как зверь»: депутат поет, как всю жизнь идет вверх, а в кадре борется в кимоно, трясет указательным пальцем руки и обещает подниматься столько раз, сколько упадет. Определить, в каком жанре Марзалюк исполняет свой шлягер, достоверно не выйдет: кому-то песня кажется шансоном, кому-то – рок-балладой, но вы можете попробовать сделать это самостоятельно: