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Жительница Молодечно продавала телевизор и лишилась $35 тысяч

15.11.2019 09:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Жительница Молодечно продавала телевизор и лишилась тысяч
Фото из открытых источников

Мужчина связался с потерпевшей в мессенджере. Он якобы хотел купить телевизор, который женщина продавала через торговую интернет-площадку. Чтобы внести предоплату, незнакомец попросил передать реквизиты ее банковской карты.

Поскольку транзакция якобы не прошла, мужчина попросил женщину пройти по ссылке на сайт банка для проведения операции в личном кабинете.

Сайт оказался фишинговым. Мошенник завладел логином и паролем, после чего снял со счета потерпевшей деньги, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.

Правоохранители устанавливают личность подозреваемого. 

Жительница Молодечно продавала телевизор и лишилась тысяч
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Кибермошенник обманул женщину, похитив с ее карт-счета $20 тыс. и 13,5 тыс. евро
 
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