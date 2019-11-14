Жительница Молодечно продавала телевизор и лишилась $35 тысяч

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина связался с потерпевшей в мессенджере. Он якобы хотел купить телевизор, который женщина продавала через торговую интернет-площадку. Чтобы внести предоплату, незнакомец попросил передать реквизиты ее банковской карты.

Поскольку транзакция якобы не прошла, мужчина попросил женщину пройти по ссылке на сайт банка для проведения операции в личном кабинете.

Сайт оказался фишинговым. Мошенник завладел логином и паролем, после чего снял со счета потерпевшей деньги, сообщили в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Беларуси.