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Российский сенатор прокомментировал заявление Лукашенко о границе
Источник материала: Партизан
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление Александра Лукашенко о белорусско-российской границе.
Как передает
Джабаров напомнил, что через этот участок границы могут проезжать только граждане Беларуси и России, там действует специальная пограничная зона.
"Пункты пропуска для иностранцев, въезжающих на территорию России, известны: это Санкт-Петербург и так далее, — но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей", — передает слова Джабарова
Он подчеркнул, что иностранец, который проехал границу под Брестом, не сможет доехать же Смоленска даже при наличии российской визы. Джабаров предложил пересмотреть этот вопрос при продлении действия белорусско-российского договора о границе.
Он добавил, что Лукашенко имеет право требовать изменить документы о границах, но работать над ним будут МИД и пограничные службы обоих государств.
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Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировал заявление Александра Лукашенко о белорусско-российской границе.
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