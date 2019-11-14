Российский сенатор прокомментировал заявление Лукашенко о границе

Еврорадио , глава государства возмутился тем, что у иностранцев, которые едут через Беларусь, возникают проблемы при въезде в Россию под Смоленском. Даже, если у иностранцев есть российская виза. По мнению Лукашенко, это плохо сказывается на транзитном статусе нашего государства. Как передает, глава государства возмутился тем, что у иностранцев, которые едут через Беларусь, возникают проблемы при въезде в Россию под Смоленском. Даже, если у иностранцев есть российская виза. По мнению Лукашенко, это плохо сказывается на транзитном статусе нашего государства.





Джабаров напомнил, что через этот участок границы могут проезжать только граждане Беларуси и России, там действует специальная пограничная зона.





РИА "Новости" . "Пункты пропуска для иностранцев, въезжающих на территорию России, известны: это Санкт-Петербург и так далее, — но не через прямую нашу границу. Тем более для автомобилей", — передает слова Джабарова









Он подчеркнул, что иностранец, который проехал границу под Брестом , не сможет доехать же Смоленска даже при наличии российской визы. Джабаров предложил пересмотреть этот вопрос при продлении действия белорусско-российского договора о границе.





Он добавил, что Лукашенко имеет право требовать изменить документы о границах, но работать над ним будут МИД и пограничные службы обоих государств.