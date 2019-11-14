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За три дня досрочного голосования официальная явка составила 19,43%
Источник материала: Партизан
Почти каждый пятый избиратель, или 19,43%, проголосовал на парламентских выборах досрочно.
Такую официальную статистику по итогам трех дней подает сайт Центризбиркома, передает
Это больше, чем было на парламентских выборах 2016 года. Тогда за три дня явка составила 16,71%.
Сообщается, что в Брестской области досрочно проголосовали уже 17,74% избирателей, в Витебской — 21,15%, в Гомельской — 21,01%, в Гродненской — 18,49%, в Минской — 19,97%, в Могилевской — 21%, в столице — 17,3%.
Независимые наблюдатели неоднократно отмечали, что досрочное голосование создает возможности для фальсификаций на выборах.
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Почти каждый пятый избиратель, или 19,43%, проголосовал на парламентских выборах досрочно.
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