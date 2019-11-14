За три дня досрочного голосования официальная явка составила 19,43%

"Еврорадио" . Такую официальную статистику по итогам трех дней подает сайт Центризбиркома, передает





Это больше, чем было на парламентских выборах 2016 года. Тогда за три дня явка составила 16,71%.





Сообщается, что в Брестской области досрочно проголосовали уже 17,74% избирателей, в Витебской — 21,15%, в Гомельской — 21,01%, в Гродненской — 18,49%, в Минской — 19,97%, в Могилевской — 21%, в столице — 17,3%.





Независимые наблюдатели неоднократно отмечали, что досрочное голосование создает возможности для фальсификаций на выборах.