Наблюдателей от Европарламента на белорусских выборах не будет

В документе подчеркивается, что ни один депутат не уполномочен наблюдать или комментировать выборы в Беларуси от имени Европарламента. Если кто-то решит наблюдать за белорусскими выборами, он будет делать это как частное лицо, а не представитель Европарламента, передает