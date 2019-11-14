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Ермошина о «загонах» студентов на голосование: Воспитание инфантильного молодого поколени

15.11.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава ЦИК Лидия Ермошина отрицает, что в стране происходит массовое принуждение студентов со стороны руководства вузов проголосовать досрочно. По ее словам, студентов не загоняют на участки, а настоятельно просят проголосовать досрочно.

— Все то, о чем сообщается, это не загон, а агитация — настоятельное приглашение прийти на участок. Загон — это тогда, когда существует принуждение, когда в отношении людей применяется угроза. Когда угрозы нет, это всего лишь агитация, — заявила Ермошина, сообщает TUT.BY.


Со случаями, когда студентам угрожают не выделить место в общежитии, если они не проголосуют досрочно, надо разбираться отдельно, считает глава ЦИК:

— В таком случае можно говорить о принуждении. Если просто настоятельное приглашение, а я читала именно про это, то это не более и не менее, как просто агитация за участие в выборах. Это воспитание инфантильного молодого поколения, из них делают настоящих ответственных граждан. Угрозы незаконны, приглашения — законны, — сказала Ермошина.
 
 
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Глава ЦИК Лидия Ермошина отрицает, что в стране происходит массовое принуждение студентов со стороны руководства вузов проголосовать досрочно. По ее словам,...
 
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