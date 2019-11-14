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Белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений у россиян

15.11.2019 09:33 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений у россиян

фото: goodfon.ru

Наибольший спрос на инвестиции в белорусский рубль продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.

Об этом свидетельствуют результаты опросы компании «Сбербанк Управление Активами», пишут «Известия».

Для граждан России белорусский рубль оказался более привлекательным активом, чем китайский юань, британский фунт и швейцарский франк. Первое и второе места в рейтинге популярности иностранных валют традиционно занимают доллар и евро.

В целом опрос показал, что самой востребованной валютой для накоплений для жителей РФ является российский рубль. В национальной валюте хранят сбережения 94% опрошенных. Однако параллельно с рублевыми накоплениями 23% имеют вложения в иностранных валютах: 11% - в долларах, 9% — в евро и 3% — в иных денежных единицах.

0,5% опрошенных рассматривают возможность вложений в инструменты, номинированные в белорусских рублях.

Эксперты считают инвестиционное поведение россиян при выборе валюты логичным: крупные банки предлагают 9–12% годовых при размещении средств на год по сравнению с 6–8% в России. При этом вклады в белорусских банках застрахованы без ограничения по сумме. У отдельных розничных инвесторов интерес может вызывать и долговой рынок Беларуси: некоторые белорусские компании предлагают облигации с достаточно привлекательной доходностью.

Однако причиной популярности белорусского рубля является не только высокая доходность, но и планы потратить накопленные средства в Беларуси, предполагают эксперты.

Скорее всего, в белорусских рублях держат средства белорусы, работающие в России. А также россияне, имеющие тесные связи с Беларусью и регулярно ее посещающие.

Интеграционные процессы с Беларусью идут активнее, чем, например, с Китаем, поэтому и доля белорусских рублей у физических лиц больше. Россиянам, которые посещают Белоруссию по делам, выгоднее держать деньги в валюте этой страны и перемещать средства через банковские счета, полагают эксперты.

Популярность белорусского рубля у россиян можно объяснить тем, что граждане предпочитают не конвертировать наличные по невыгодному курсу в обменных пунктах или платить пластиковой картой с высокой комиссией.

Кроме того, отметили эксперты, интерес граждан Беларуси к российскому рублю, очевидно, более устойчив: они открывают счета в РФ и размещают здесь свои средства.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Наибольший спрос на инвестиции в белорусский рубль продемонстрировали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Самары.
 
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