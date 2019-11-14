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Австралийка узнала о беременности только в момент родов

15.11.2019 09:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Австралийская модель Эрин Лангмейд узнала о том, что ждет ребенка, на 37-й неделе беременности, когда ей внезапно стало плохо в ванной комнате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал 7news.

У 23-летней девушки не вырос живот, она не чувствовала недомоганий и вела обычный образ жизни, не переставая работать. Кроме того, Эрин регулярно принимала противозачаточные таблетки.

«Я собиралась на работу, надевала свои вещи. Ничто не говорило, что я беременна. Это было очень странно! — рассказала девушка. — Теперь мы учимся быть родителями».

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Erin Langmaid (@erinlangmaid) 2 Ноя 2019 в 5:13 PDT

В момент родов Эрин была в ванной. Она почувствовала себя плохо, закричала. И за считанные секунды родила девочку. На крики к девушке прибежал ее молодой человек, он вызвал скорую помощь.

Как позже выяснилось, у ребенка были проблемы с дыханием, и вовремя приехавшие врачи спасли новорожденную. Сейчас девочке, которую назвали Айла, ничего не угрожает.

Врачи отметили, что у Эрин случилась крайне редкая скрытая беременность.

 
 
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